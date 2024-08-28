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Главным фанатом Алины Загитовой стал Дмитрий Губерниев

Губерниев в восторге от шоу Алины Загитовой
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Спорт

Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев рассказал, что в восторге от шоу фигуристки Алины Загитовой.

Губерниев в восторге от шоу Алины Загитовой
Фото: commons.wikimedia.org by Frolzart, CC BY-SA 4.0

"Алина Загитова лучшая среди нас, она и жнец, и швец, и на дуде игрец. Она блистательна. В четырех институтах учится, книги постоянно читает, у нее мощнейший интеллектуальный потенциал. Поэтому я огромный фанат Алины Загитовой, беру с нее всяческий пример и всем советую. Она наш идол и наша икона", — цитирует РИА Новости Губерниева.

При этом он считает, что главное, что происходит в России — шоу Алины Загитовой. Его будет смотреть все человечество.

Уточнения

Дми́трий Ви́кторович Губе́рниев (род. 6 октября 1974, Дрезна, Орехово-Зуевский район, Московская область) — российский телеведущий, журналист, спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ», главный редактор Объединённой дирекции спортивных каналов ВГТРК (2013—2015). Лауреат премии ТЭФИ в 2007, 2015 и 2019 годах. Заслуженный журналист Российской Федерации (2023).

Али́на Ильна́зовна Заги́това (тат. Алинә Илназ кызы Заһитова, род. 18 мая 2002, Ижевск) — российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании. Единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»). Олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира (2019) и Европы (2018), победительница финала Гран-при (2017), чемпионка России (2018), серебряный призёр Олимпийских игр 2018 в командных соревнованиях, серебряный медалист чемпионата Европы (2019), финала Гран-при (2018) и чемпионата России 2017 года. Чемпионка мира среди юниоров 2017 года, победительница финала юниорского Гран-при сезона 2016/2017 и чемпионка России среди юниоров (2017). Самая юная фигуристка, сумевшая выиграть все главные старты на взрослом уровне, а также все титулы в юниорском катании.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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