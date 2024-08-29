Роналду хочет, чтобы Зидан начал работать в "Аль-Наср"

Роналду снова хочет поработать с Зиданом

0:49 Your browser does not support the audio element. Спорт

Футболист национальной сборной Португалии Криштиану Роналду снова хочет поработать вместе с Зинедином Зиданом. Об этом он сказал руководству своего футбольного клуба саудовскому "Аль-Насра".

Фото: flickr.com by gowestphoto, CC BY 2.0

В Саудовской Аравии все уже привыкли, что Криштиану диктует правила и участвует в ротации команды.

Как пишет издание Marca, Роналду снова недоволен тренером. Он предложил руководству клуба замену — легендарного Зидана.

В 2016-м году у Роналду и Зидана был конфликт в "Реале". Однако после этого они вместе завоевали множество трофеев, в том числе и два кубка Лиги чемпионов.

Скорее всего, Роналду хочет взять парочку наград перед завершением карьеры. При этом Зидан умеет и любит побеждать.

Уточнения

Зинеди́н Язи́д Зида́н (фр. Zinédine Yazid Zidane, араб. زين الدين زيدان‎, кабильск. Zineddin Lyazid Zidan; произношение: [zinedin zidan]; род. 23 июня 1972[…], 16-й округ Марселя) — французский футболист и тренер. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.

Криштиа́ну Рона́лду душ Са́нтуш Аве́йру (порт. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro; европейский португальский: [kɾiʃˈtjɐnu ʁoˈnaɫdu] ; род. 5 февраля 1985, Фуншал, Португалия) — португальский футболист, нападающий и капитан саудовского клуба «Ан-Наср», капитан сборной Португалии. Чемпион Европы, пятикратный победитель Лиги чемпионов УЕФА. Считается одним из лучших футболистов всех времён.

«Ан-Наср» (араб نادي النصر السعودي‎) — саудовский профессиональный футбольный клуб из города Эр-Рияд, выступающий в Саудовской про-лиге. Основан в 1955 году, свои домашние матчи клуб проводит на стадионе «Мрсул Парк». Домашние цвета клуба — жёлтый и синий.