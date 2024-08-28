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Семья Кардашьян побывала в гостях у "Реала"

Ким Кардашьян привезла своих детей на стадион "Бернабеу"
0:49
Спорт

Американская бизнес-леди и актриса Ким Кардашьян привезла своих детей на стадион "Бернабеу", где тренируется и выступает мадридская футбольная команда "Реал".

Ким Кардашьян привезла своих детей на стадион "Бернабеу"
Фото: flickr.com by uggboy, CC BY 2.0

Ее сыновья болеют за "сливочных". Детям посчастливилось сделать несколько фото со звездами "Реала" и даже выйти на поле, где играют их любимые футболисты, сообщает "Матч ТВ".

"Мой сын Сэйнт погружён в футбол. Поэтому мы ходим на матчи по всему миру. Немного странно, что я путешествую ради интересов своих ребят, но это весело", — рассказала Ким.

Актриса давно знает Джуда, поскольку он является амбассадором ее бренда нижнего белья. Теперь Кардашьян и ее сыновья познакомились и с другими футболистами мадридской команды.

Уточнения

Ким Ноэ́ль Кардашья́н (Кардашя́н) (англ. Kim Noel Kardashian; род. 21 октября 1980[…], Лос-Анджелес, Калифорния) — американская медийная личность, звезда реалити-шоу, актриса и предприниматель. Мировую известность приобрела после выхода популярного реалити-шоу «Семейство Кардашьян».

«Реа́л Мадри́д» (исп Real Madrid Club de Fútbol, испанское произношение: [reˈal maˈðɾið ˈkluβ ðe ˈfuðβol] ) — испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрид. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» — один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 71 национальный трофей: 36 титулов чемпиона страны (рекорд), а также 20 Кубков Короля/Генералиссимуса, 13 Суперкубков Испании, 1 Кубок испанской лиги и 1 Кубок Эвы Дуарте. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов (15 раз, единственная команда, выигрывавшая этот турнир — тогда ещё Кубок Европейских чемпионов — пять раз подряд, и единственная команда, выигрывавшая Лигу чемпионов в современном формате трижды подряд).

Сантья́го Бернабе́у де Йе́сте (исп. Santiago Bernabéu de Yeste; 8 июня 1895, Альманса — 2 июня 1978, Мадрид) — испанский футболист (1912—1927), тренер (1926—1927) и президент (1943—1978) мадридского «Реала», в его честь назван стадион «Реала» «Сантьяго Бернабеу».

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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