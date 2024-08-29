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Не "папкай": Леброн запретил сыну называть его отцом на площадке

Леброн не разрешает на площадке сыну обращаться к нему как к отцу
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Спорт

Четырехкратный чемпион НБА Леброн Джеймс запрещает своему сыну Бронни называть его папой во время тренировок и матчей на площадке.

Леброн не разрешает на площадке сыну обращаться к нему как к отцу
Фото: Wikipedia by MarcoCrupi is licensed under GNU Free Documentation License

Сыну баскетболиста 19 лет.

"Он не может называть меня папой на рабочем месте. Бронни не может бегать по площадке и кричать: "Пап, я открыт". Как только мы выйдем со стадиона и ворота закроются, я снова смогу стать "папой", — рассказал спортсмен.

В следующем сезоне Леброн и Бронни вместе сразятся за "Лос-Анджелес Лейкерс", пишет РБК Спорт.

Уточнения

Леброн Рэймон Джеймс (англ. LeBron Raymone James; род. 30 декабря 1984[…], Акрон, Саммит, Огайо, США) — американский баскетболист, играющий на позиции лёгкого и тяжёлого форварда. Выступает за команду НБА «Лос-Анджелес Лейкерс». Признаётся экспертами одним из лучших баскетболистов в истории, а ряд специалистов ставит Джеймса на первое место. Один из наиболее высокооплачиваемых спортсменов в мире на протяжении большей части карьеры (с учётом зарплаты и рекламных контрактов).

«Лос-Анджелес Лейкерс» (англ. Los Angeles Lakers) — американский профессиональный баскетбольный клуб из Лос-Анджелеса. Выступает в Тихоокеанском дивизионе Западной конференции, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Домашние игры проводит на стадионе «Crypto.com-арена», где также играет ближайший соперник по лиге «Лос-Анджелес Клипперс» и команда НХЛ «Лос-Анджелес Кингз», также помимо них здесь играет женская команда WNBA «Лос-Анджелес Спаркс». «Лос-Анджелес Лейкерс» вторая из самых титулованных команд НБА, у них 17 чемпионств (на 1 больше у «Бостон Селтикс»). По состоянию на 2012 год, Лейкерс являются наиболее дорогостоящей командой НБА по данным Forbes, с оценочной стоимостью $ 900 млн.

Национа́льная баскетбо́льная ассоциа́ция НБА (англ. National Basketball Association, NBA) — профессиональная баскетбольная лига Северной Америки, в частности, США и Канады. Входит в пятерку главных профессиональных спортивных лиг Северной Америки, наряду с НХЛ, МЛБ, МЛС и НФЛ. Была основана в 1946 году как Баскетбольная ассоциация Америки и, соединившись с Национальной баскетбольной лигой, была переименована в Национальную баскетбольную ассоциацию.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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