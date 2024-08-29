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Джонс подерётся с Миочичем 16 ноября

Чемпион UFC Джонс будет драться с бойцом Миочичем
0:32
Спорт

Чемпион UFC в тяжёлом весе Джон Джонс будет драться 16 ноября со Стипе Миочичем на турнире UFC 309 в Нью-Йорке.

Чемпион UFC Джонс будет драться с бойцом Миочичем
Фото: flickr.com by Matthew Tosh, CC BY-SA 2.0

Этот поединок станет главным событием мероприятия.

Спортсмены должны были подраться ещё год назад, однако у Джонса была серьёзная травма, пишет РБК Спорт. 

Этот бой заменили поединком россиянина Сергея Павловича и Тома Аспиналла. Они бились за временный титул, который в итоге достался последнему.

Уточнения

Ultimate Fighting Championship (UFC, рус. Абсолютный бойцовский чемпионат) — международная спортивная организация, базирующаяся в Лас-Вегасе, США, и проводящая бои по смешанным единоборствам (также известные как ММА — от англ. Mixed Martial Arts) по всему миру. Он принадлежит и управляется TKO Group Holdings, дочерней компанией Endeavor.

Джо́натан Дуа́йт Джонс (англ. Jonathan Dwight Jones; род. 19 июля 1987 года, Рочестер, Нью-Йорк, США) — американский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC. Бывший двукратный чемпион UFC в полутяжёлом весе и самый молодой чемпион за всю историю этой организации, действующий чемпион UFC в тяжёлом весе.

Стипе Миочич (англ. Stipe Miocic; род. 19 августа 1982) — американский профессиональный боец смешанных единоборств (MMA) хорватского происхождения, по совместительству пожарный-парамедик. Дважды становился чемпионом UFC в тяжёлом весе, обладатель рекорда по количеству побед в титульных поединках в истории тяжёлого веса UFC. Первый и единственный боец в истории тяжёлого веса UFC, сумевший защитить титул в тяжёлом весе 3 раза подряд. Занимает 8 строчку официального рейтинга UFC в тяжёлом весе.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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