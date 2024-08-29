Губерниев считает, что Загитова сможет "слепить" себе мужа "из того, что было"

Губерниев считает, что Загитовой нужен хороший парень, может, "из российской глубинки"

1:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился своим мнением о словах олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой относительно создания семьи.

Фото: commons.wikimedia.org by Frolzart, CC BY-SA 4.0

Он предложил представить, что Алина нашла хорошего парня из российской глубинки, который под её руководством стал бы похож на Джеймса Бонда.

"Я бы, честно говоря, подумал бы на эту тему так — чтобы она слепила из того, что было, а потом что было, то и полюбила. Чтобы это был хороший парень, может быть, из российской глубинки. Который под руководством Алины Загитовой превратился бы в этакого Джеймса Бонда", — сказал Губерниев, которого цитирует РИА Новости.

Комментатор подчеркнул, что считает Загитову великолепной во всех отношениях. Губерниев полагает, что фигуристка смогла бы "подтянуть" своего будущего мужа во всех сферах, в которых преуспела сама — и как тренер, и в плане владения речью, и в интеллектуальном отношении.

Уточнения

Али́на Ильна́зовна Заги́това (тат. Алинә Илназ кызы Заһитова, род. 18 мая 2002, Ижевск) — российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании. Единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»). Олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира (2019) и Европы (2018), победительница финала Гран-при (2017), чемпионка России (2018), серебряный призёр Олимпийских игр 2018 в командных соревнованиях, серебряный медалист чемпионата Европы (2019), финала Гран-при (2018) и чемпионата России 2017 года.

Дми́трий Ви́кторович Губе́рниев (род. 6 октября 1974, Дрезна, Орехово-Зуевский район, Московская область) — российский телеведущий, журналист, спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ», главный редактор Объединённой дирекции спортивных каналов ВГТРК (2013—2015). Лауреат премии ТЭФИ в 2007, 2015 и 2019 годах. Заслуженный журналист Российской Федерации (2023).