Губерниев считает, что Загитова сможет "слепить" себе мужа "из того, что было"

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился своим мнением о словах олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой относительно создания семьи.
Он предложил представить, что Алина нашла хорошего парня из российской глубинки, который под её руководством стал бы похож на Джеймса Бонда.
"Я бы, честно говоря, подумал бы на эту тему так — чтобы она слепила из того, что было, а потом что было, то и полюбила. Чтобы это был хороший парень, может быть, из российской глубинки. Который под руководством Алины Загитовой превратился бы в этакого Джеймса Бонда", — сказал Губерниев, которого цитирует РИА Новости.
Комментатор подчеркнул, что считает Загитову великолепной во всех отношениях. Губерниев полагает, что фигуристка смогла бы "подтянуть" своего будущего мужа во всех сферах, в которых преуспела сама — и как тренер, и в плане владения речью, и в интеллектуальном отношении.
Али́на Ильна́зовна Заги́това (тат. Алинә Илназ кызы Заһитова, род. 18 мая 2002, Ижевск) — российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании. Единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»). Олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира (2019) и Европы (2018), победительница финала Гран-при (2017), чемпионка России (2018), серебряный призёр Олимпийских игр 2018 в командных соревнованиях, серебряный медалист чемпионата Европы (2019), финала Гран-при (2018) и чемпионата России 2017 года.
Дми́трий Ви́кторович Губе́рниев (род. 6 октября 1974, Дрезна, Орехово-Зуевский район, Московская область) — российский телеведущий, журналист, спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ», главный редактор Объединённой дирекции спортивных каналов ВГТРК (2013—2015). Лауреат премии ТЭФИ в 2007, 2015 и 2019 годах. Заслуженный журналист Российской Федерации (2023).
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