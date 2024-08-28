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Хачанов уступил британцу Эвансу на US Open

Карен Хачанов проиграл Эвансу на US Open в Нью-Йорке
0:55
Спорт

Россиянин Карен Хачанов неожиданно для всех уступил британцу Дэну Эвансу на US Open в Нью-Йорке, США.

Карен Хачанов проиграл Эвансу на US Open в Нью-Йорке
Фото: commons.wikimedia.org by Marián 2, CC BY-SA 4.0

Наш теннисист вел со счётом 4:0, 40:15 в решающем сете матча первого раунда, однако в конце проиграл британцу из второй сотни рейтинга со счетом 7:6 (8:6), 6:7 (2:7), 6:7 (4:7), 6:4, 4:6.

Матч длился 5 часов 35 минут. Прежний рекорд по продолжительности матча на US Open держался с 1992 года, когда полуфинал между Стефаном Эдбергом и Майклом Чангом продлился 5 часов 26 минут.

После изнурительной игры 34-летний Эванс заявил: "Я просто хочу спать", пишет РБК Спорт.

Уточнения

Дэниел (Дэн) Эванс (англ. Daniel Evans; родился 23 мая 1990 года в Бирмингеме, Великобритания) — британский профессиональный теннисист; победитель двух турниров ATP в одиночном разряде; обладатель Кубка Дэвиса 2015 года в составе сборной Великобритании; неоднократно по ходу карьеры являлся первой ракеткой Великобритании.

Каре́н Абга́рович Хача́нов (род. 21 мая 1996, Москва) — российский теннисист; серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в одиночном разряде; победитель семи турниров ATP (из них шесть в одиночном разряде); обладатель Кубка Дэвиса 2021 года в составе сборной России; бывшая восьмая ракетка мира в одиночном разряде. Заслуженный мастер спорта России (2021).

Турниры Большого шлема (англ Grand Slam tournaments) в современном теннисе — четыре самых крупных ежегодных турнира (в порядке проведения в течение сезона): Открытый чемпионат Австралии по теннису, Открытый чемпионат Франции по теннису, Уимблдонский турнир, Открытый чемпионат США по теннису.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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