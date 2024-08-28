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Андреевой удалось пройти во второй круг US Open

Теннисистка Андреева пробилась во второй круг US Open
0:32
Спорт

Российская теннисистка Мирра Андреева прошла во второй круг US Open турнира "Большого шлема".

Теннисистка Андреева пробилась во второй круг US Open
Фото: commons.wikimedia.org by Hameltion, CC BY-SA 4.0

В первом матче 17-летняя девушка, которая играет под 21-м номером, выиграла у колумбийки Камилы Осорио, 82-ю ракетку мира, со счетом 6:2, 7:6 (6:4), сообщает РБК Спорт.

После этого Мирра Андреева будет состязаться с американской теннисисткой Эшлин Крюгер, 59-й номер мирового рейтинга.

Уточнения

Эшлин Крюгер (англ. Ashlyn Krueger; род. 7 мая 2004) — американская теннисистка; победительница двух турниров WTA (из них один в одиночном разряде); победительница одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат США-2021).

Ми́рра Алекса́ндровна Андре́ева (род. 29 апреля 2007, Красноярск) — российская теннисистка, мастер спорта России (2023). Серебряный призёр Олимпийских игр 2024 года в парном разряде; полуфиналистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции-2024); победительница одного турнира WTA в одиночном разряде. Финалистка одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2023); бывшая первая ракетка мира в юниорском рейтинге (2023).

Мария Камила Осорио Серрано (исп. María Camila Osorio Serrano; род. 22 декабря 2001, Кукута) — колумбийская профессиональная теннисистка; победительница двух турниров WTA в одиночном разряде; победительница одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США-2019); бывшая первая ракетка мира в юниорском рейтинге.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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