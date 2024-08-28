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Избавьтесь от дряблых ягодиц за 2 недели: эти 5 упражнений изменят вашу фигуру

Тренировка от дряблых ягодиц для девушек
1:42
Спорт

Каждая девушка мечтает о подтянутых и красивых ягодицах, но как добиться этого без изнурительных диет и долгих тренировок? Мы расскажем о пяти простых и эффективных упражнениях, которые помогут вам.

Тренировка от дряблых ягодиц для девушек
Фото: commons.wikimedia.org by Iveto, CC BY-SA 4.0

Приседания — это классика! Они активируют все мышцы ягодиц. Ставьте ноги на ширине плеч, опускайтесь, как будто садитесь на стул, и возвращайтесь в исходное положение. Делайте 3 подхода по 15-20 повторений.

Мостик. Ложитесь на спину, согните колени и поставьте ноги на пол. Поднимайте таз вверх, сжимая ягодицы, и задержитесь на несколько секунд. Повторите 15-20 раз в 3 подходах.

Выпады. Сделайте шаг вперед одной ногой и опуститесь в выпад, колено задней ноги почти касается пола. Вернитесь в исходное положение и повторите на другую ногу. Выполняйте 3 подхода по 10-12 повторений на каждую ногу.

Подъемы на скамейку. Найдите устойчивую скамейку или платформу. Встаньте лицом к ней и поднимитесь на одну ногу, затем вернитесь назад. Это упражнение отлично прорабатывает ягодицы. Делайте 3 подхода по 10-15 повторений на каждую ногу.

Боковые подъемы ног. Ложитесь на бок и поднимайте верхнюю ногу вверх, удерживая ее в этом положении несколько секунд. Это упражнение поможет укрепить боковые мышцы ягодиц. Повторяйте по 15-20 раз на каждую сторону в 3 подходах.

Уточнения

Физи́ческая культу́ра (от греч. φύσις — «природа» и лат. cultura — «возделываю, обрабатываю землю», сокр. физкульту́ра, физра́, в школе — разг. физ-ра) — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.

Я́годи́цы — мягкие ткани задней и латеральных поверхностей таза, представленные ягодичными мышцами, подкожной клетчаткой и кожей. Каждая ягодица ограничена сверху областью пояснично-крестцового ромба (Михаэлиса) и крылом подвздошной кости, снизу — подъягодичной складкой и промежностью, а сбоку — областью большого вертела бедра.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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