Врач и массажист спасли маленькую девочку на борту самолёта

Врач и массажист баскетбольного клуба "Динамо-Владивосток" оказали первую помощь потерявшей сознание девочке

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Во время перелёта из Пекина в Чунцин (КНР) на борту самолёта стало плохо маленькой пассажирке, она потеряла сознание.

Фото: airliners.net by Ken Iwelumo, PDM

На помощь пришли врач и массажист баскетбольного клуба "Динамо-Владивосток", которые возвращались домой после соревнований. Как сообщили ТАСС в пресс-службе клуба, девочка внезапно упала посреди салона и начала задыхаться.

К счастью, рядом оказались Виталий Морозов, массажист команды, и врач Игорь Измайлов. Они провели необходимые манипуляции, и девочка пришла в себя. Оставшуюся часть пути она провела с кислородным баллоном.

Команда клуба "Динамо-Владивосток" направлялась в китайский Чунцин для участия в международном турнире. Здесь им предстоит сыграть с командами "Чжэцзян голден буллз" (Китай) и БК "Вриедноснице Осиек" (Хорватия).

Уточнения

Кислородный баллон — это резервуар для хранения кислорода, который либо удерживается под давлением в газовых баллонах, либо находится в виде жидкого кислорода в криогенном резервуаре для хранения.

Пассажи́р (фр. passager) — человек, который не является членом экипажа и который перевозится транспортным средством в соответствии с гласным или негласным договором перевозки.