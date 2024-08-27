БК "Барселона" взяла на сбор 12-летнего игрока

"Барселона" взяла на сбор 12-летнего баскетболиста

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Баскетбольный клуб "Барселона" взял с собой на сбор 12-летнего парня.

Фото: flickr.com by Håkan Dahlström, CC BY 2.0

Ранее в академии каталонцев появился игрок, который очень от всех отличается. Ему 12 лет, но он обладает очень мощными физическими данными. Его рост в этом возрасте составляет около 210 сантиметров. Мохамед Дабоне теоретически сможет попасть в НБА в 2031 году, тогда он будет доступен для драфта по современным правилам.

Однако зная, как клубы Европы не боятся задействовать молодых спортсменов, вероятнее всего, скоро его можно будет увидеть в основном составе каталонской команды, сообщает "Чемпионат".

Уточнения

«Барсело́на» (исп Fútbol Club Barcelona (baloncesto), кат. Secció de bàsquet del Futbol Club Barcelona) — испанский профессиональный баскетбольный клуб из города Барселоны, Каталония.