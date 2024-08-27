Футболка за $ 24 млн: самую дорогую спортивную вещь в истории продали на аукционе

Футболку Бейбы Рута продали на аукционе за $ 24 млн

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На аукционе продали футболку за $ 24 миллиона. Это — самая дорогая спортивная вещь в истории. Она принадлежит Бейбу Руту, являющемуся лучшим бейсболистом всех времён и народов.

Фото: The Blue Diamond Gallery is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported

Благодаря ему "Янкиз" выиграли 7 чемпионских титулов Американской лиги и 4 Мировые серии. Рут сделал свой последний хоум-ран в 1932 году именно в этой футболке.

Напомним, что он закончил профессиональную карьеру в 1935-м и скончался в 1948-ом. Этот лот даже сравнивают с Моной Лизой.

Футболка баскетболиста Майкла Джордана с финала-1998 была продана за $ 10,1 миллиона, а майка Марадоны, в которой он забил рукой и обыграл всю Англию, — за $ 9,3 миллиона, сообщает "Чемпионат".

Уточнения

Дие́го Арма́ндо Марадо́на (исп. Diego Armando Maradona, испанское произношение: [ˈdjeɣo maɾaˈðona]; 30 октября 1960, Ланус — 25 ноября 2020, Дике-Лухан) — аргентинский футболист армянского происхождения, игравший на позициях атакующего полузащитника и нападающего. Выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз», а также сборную Аргентины. Чемпион мира 1986 года, вице-чемпион мира 1990 года. Чемпион мира среди молодёжных команд 1979 года. Лучший игрок чемпионата мира 1986 года. Футболист года в Южной Америке 1979 и 1980 годов. Дважды член символических сборных чемпионатов мира. Чемпион Аргентины в составе клуба «Бока Хуниорс». Двукратный чемпион Италии в составе клуба «Наполи». В мемуарах, изданных в 2018 году написал: "В спортивной карьере я добился почти всех вершин, но моя мечта играть в ереванском "Арарате" так и не сбылась".

Майкл Дже́ффри Джо́рдан (англ. Michael Jeffrey Jordan; родился 17 февраля 1963 года, Бруклин, Нью-Йорк) — американский баскетболист, бывший игрок НБА. Лучший баскетболист в истории (по версии экспертов ESPN). Играл на позиции атакующего защитника. Джордан сыграл важную роль в популяризации баскетбола и НБА во всём мире в 1980-х и 1990-х годах. Двукратный олимпийский чемпион.