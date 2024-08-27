Бывший мужчина Валентина Петрилло поборется с девушками на Паралимпиаде

Бывший мужчина будет соревноваться с девушками на Паралимпиаде в Париже.
50-летняя Валентина Петрилло выступит на соревнованиях в беге на 200 и 400 м для людей с нарушением зрения, сообщает "Чемпионат".
Дело в том, что раньше спортсменку звали Фабрицио, однако в 44 года он решил сменить пол. Теперь Валентина войдёт в историю как первый трансгендер, выступающий на Паралимпиаде.
Напомним, что Летние Паралимпийские игры 2024 пройдут в столице Франции с 28 августа по 8 сентября. Их организует Международный олимпийский комитет.
Паралимпи́йские и́гры (параолимпи́йские игры) — международные спортивные соревнования для людей с инвалидностью. Традиционно проводятся после Олимпийских игр, а начиная с летних Паралимпийских игр 1988 года — на тех же спортивных объектах; в 2001 году эта практика закреплена соглашением между МОК и Международным паралимпийским комитетом (МПК). Летние Паралимпийские игры проводятся с 1960 года, а зимние Паралимпийские игры — с 1976 года.
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