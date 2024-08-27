Бывший мужчина Валентина Петрилло поборется с девушками на Паралимпиаде

50-летний бывший мужчина будет бороться с девушками на Паралимпиаде

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Бывший мужчина будет соревноваться с девушками на Паралимпиаде в Париже.

Фото: commons.wikimedia.org by Matt Lee mattlee, PDM

50-летняя Валентина Петрилло выступит на соревнованиях в беге на 200 и 400 м для людей с нарушением зрения, сообщает "Чемпионат".

Дело в том, что раньше спортсменку звали Фабрицио, однако в 44 года он решил сменить пол. Теперь Валентина войдёт в историю как первый трансгендер, выступающий на Паралимпиаде.

Напомним, что Летние Паралимпийские игры 2024 пройдут в столице Франции с 28 августа по 8 сентября. Их организует Международный олимпийский комитет.

Уточнения

Паралимпи́йские и́гры (параолимпи́йские игры) — международные спортивные соревнования для людей с инвалидностью. Традиционно проводятся после Олимпийских игр, а начиная с летних Паралимпийских игр 1988 года — на тех же спортивных объектах; в 2001 году эта практика закреплена соглашением между МОК и Международным паралимпийским комитетом (МПК). Летние Паралимпийские игры проводятся с 1960 года, а зимние Паралимпийские игры — с 1976 года.