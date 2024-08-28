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"Барсе" удалось зарегистрировать Ольмо для участия в чемпионате Испании

"Барселона" смогла зарегистрировать Дани Ольмо для участия в чемпионате страны
0:42
Спорт

Футбольному клубу "Барселона" удалось зарегистрировать перед третьим туром чемпионата Испании полузащитника сборной Дани Ольмо.

"Барселона" смогла зарегистрировать Дани Ольмо для участия в чемпионате страны
Фото: panoramio.com/ by Валерий Дед, CC BY 3.0

Его смогли внести в заявку после того, как датский защитник Андреас Кристенсен серьезно был травмирован и выбыл на четыре месяца.

Напомним, что бомбардир Евро-2024 Дани Ольмо перешел в "Барселону" 9 августа. Его трансфер из "Лейпцига" обошелся в €55 миллионов. Однако из-за проблем с деньгами каталонский клуб не смог сразу его заявить. Из-за этого Ольмо пропустил первые два тура, пишет РБК Спорт.

Уточнения

Даниэ́ль О́льмо Карваха́ль (исп. и кат. Daniel Olmo Carvajal; род. 7 мая 1998, Тарраса, Каталония) — испанский футболист, атакующий полузащитник клуба «Барселона» и сборной Испании. Серебряный призёр летних Олимпийских игр 2020 в Токио и участник чемпионата Европы 2020, чемпионата мира 2022 годов и победитель чемпионата Европы 2024 года. Обладатель золотой бутсы чемпионата Европы 2024.

«Барсело́на» (кат Futbol Club Barcelona, каталанское произношение: [fubˈbɔl ˈklub bəɾsəˈlonə] ; исп. Fútbol Club Barcelona), или же просто «Ба́рса» (исп. и кат. Barça), — испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз — Més que un club — «Больше чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «culés» (кулес).

Андреас Бёдткер Кристенсен (дат. Andreas Bødtker Christensen; род. 10 апреля 1996[…], Лиллерёд, Фредериксборг) — датский футболист, защитник «Барселоны» и сборной Дании.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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