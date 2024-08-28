Фигуристку Горобченко дисквалифицировали на пять лет

Фигуристку академии Плющенко дисквалифицировали за допинг

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РУСАДА отстранило фигуристку академии "Ангелы Плющенко" Варвару Горобченко на пять лет из-за допинга в её организме.

Фото: Self-photographed by Sandro Halank, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

В допинг-пробе спортсменки нашли запрещённые препараты — мельдоний и сибутрамин.

Срок отстранения российской фигуристки отсчитывается с 15 мая 2023 года и завершится 14 мая 2028 года, пишет РБК Спорт. 17-летняя Горобченко учится у олимпийской чемпионки 2014 года Юлии Липницкой в академии "Ангелы Плющенко".

Она также является членом сборной Волгоградской области.

Уточнения

Евге́ний Ви́кторович Плю́щенко (род. 3 ноября 1982, Джамку, Хабаровский край) — российский фигурист, выступавший в одиночном катании. Заслуженный мастер спорта России. Двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014 года в командных соревнованиях), двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2002 и 2010 годов), трёхкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012), четырёхкратный победитель финалов мировой серии Гран-при по фигурному катанию (1999/2000, 2000/2001, 2002/2003, 2004/2005), чемпион мира среди юниоров (1997) и десятикратный чемпион России.

Ю́лия Вячесла́вовна Липни́цкая (род. 5 июня 1998, Екатеринбург, Россия) — российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании. Олимпийская чемпионка (2014, командный турнир), чемпионка Европы (2014), серебряный призёр чемпионата мира (2014), чемпионка мира среди юниоров (2012) и серебряный призёр этого турнира (2013), серебряный призёр взрослого Финала Гран-при (сезон 2013/2014), а также победительница юниорского (2011/2012), двукратный серебряный призёр чемпионата России (2012, 2014), чемпионка России среди юниоров (2012). С 10 февраля 2014 года является Заслуженным мастером спорта России, а также самой молодой олимпийской чемпионкой-одиночницей в истории фигурного катания, выиграв титул в командном турнире в возрасте 15 лет 249 дней. Юлия Липницкая после победы в командных соревнованиях также стала первой в истории России и СССР фигуристкой-одиночницей, завоевавшей титул олимпийской чемпионки. Также она является самой юной победительницей чемпионатов Европы за всю историю фигурного катания.