Хабиб сравнил окончание карьеры с выходом из тюрьмы

Хабиб считает, что окончание карьеры равносильно выходу из тюрьмы

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Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что ему нравится жизнь после завершения спортивной карьеры. Он даже сравнил это с освобождением от тюремного заключения.

Фото: .kremlin.ru by Администрация Президента РФ, CC BY 4.0

По словам Хабиба, жизнь спортсмена — очень, очень тяжело, так как знаешь, что должен следовать ей идеально. Например, правильно питаться, соблюдать режим, восстанавливаться, тренироваться.

"Ты должен делать все идеально, если хочешь быть лучшим. Когда я закончил, было такое чувство, будто я только что вышел из тюрьмы. Я получаю от этого удовольствие", — цитирует Нурмагомедова РБК Спорт.

Он добавил, что сейчас у него так много встреч, проектов и многого другого. Такая жизнь ему нравится.

Уточнения

Хаби́б Абдулмана́пович Нурмагоме́дов (авар. ГӀабдулманапил ХӀабиб НурмухӀамадов; род. 20 сентября 1988, Сильди, Дагестанская АССР) — российский боец смешанных боевых искусств, выступавший под эгидой UFC. Бывший чемпион UFC в лёгком весе. Рейтинг Sherdog ставил Нурмагомедова на первое место как в лёгком весе, так и в списке лучших бойцов вне зависимости от весовой категории. Чемпион Европы по армейскому рукопашному бою, чемпион Европы по панкратиону, чемпион мира по грэпплингу по версии NAGA Grappling (2012).

Ultimate Fighting Championship (UFC, рус. Абсолютный бойцовский чемпионат) — международная спортивная организация, базирующаяся в Лас-Вегасе, США, и проводящая бои по смешанным единоборствам (также известные как ММА — от англ. Mixed Martial Arts) по всему миру. Он принадлежит и управляется TKO Group Holdings, дочерней компанией Endeavor. Изначально UFC задумывалась создателями как одноразовый турнир, позволяющий определить самое эффективное боевое искусство, и напоминала ранние бразильские состязания по вале-тудо. Успех первого турнира, состоявшегося в Денвере в 1993 году, стал мотивом проведения новых состязаний, однако под давлением властей штата Невада компании пришлось существенно изменить правила, превратив соревнования из зрелища в спорт.