Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"Сапсаны" прекратят курсирование после запуска новой скоростной магистрали
Белки могли стать причиной поломки колеса обозрения в Железногорске
Практические советы по обустройству квартиры для пожилого человека
Что не стоит носить осенью 2024: список антитрендов сезона
Как испечь ароматный домашний хлеб в духовке: простой рецепт и советы
В Крыму начнут выдавать землю участникам СВО без учёта прописки
Бархатный сезон на юге России: где лучше всего отдыхать в сентябре
Можно ли закусывать алкоголь помидорами
Что будет, если мыть голову не регулярно?

С президента FCF Хесуруна сняли обвинения в нападении на охранников

Прокуратура сняла все обвинения с президента FCF Хесуруна
0:52
Спорт

Прокуратура сняла больше не обвиняет 71-летнего президента Колумбийской федерации футбола (FCF) Рамона Хесуруна в нападении на охранников после финала Кубка Америки.

Прокуратура сняла все обвинения с президента FCF Хесуруна
Фото: dvidshub.net by Petty Officer 1st Class matthew leistikow, CC0

В этот день колумбийцы играли против аргентинцев.

14 июля после матча финала Хесуруна и его сына Рамона задержала полиция. Дело в том, что охранники не пропускали их через туннель на поле, поскольку им было так приказано. Один из сотрудников положил ладонь на грудь Хесуруна-младшего, чтобы преградить ему путь, но тот схватил его за шею, повалил на землю и ударил два раза.

Однако никаких доказательств, что Хесурун напал на охранника, не было запечатлено на видео. Обвинивший его в нападении охранник не дал показания в полиции, пишет РБК Спорт.

Уточнения

Колу́мбия (исп. Colombia [koˈlombja], ), официальное название — Респу́блика Колу́мбия (исп. República de Colombia [reˈpuβlika ðe koˈlombja]), — государство на северо-западе Южной Америки, с территориями в Центральной Америке. Столица — Богота. Граничит с Бразилией и Венесуэлой на востоке, на юге — с Эквадором и Перу, на западе — с Панамой.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Популярное
Турецкий премиум-отель за 200 тысяч рублей не стоит этих денег, призналась туристка из РФ

Российская туристка осталась разочарованной отдыхом в элитном турецком премиум-отеле Q Premium Resort 5*.

"Тонкости туризма": туристка из РФ назвала премиум-отель в Турции "прекрасной обёрткой", далёкой от идеала
Алгоритм успешной заправки автомобиля на автозаправочной станции
Безошибочная заправка машины: пошаговая инструкция для автомобилистов
В Курской области надо сохранить людей, военный аспект имеет тактическое значение
Забрать с собой из отеля: "бонусные" предметы, о которых не знает 90% путешественников
ЗРПК "Панцирь-СМД-Э" обеспечит надежную защиту России от новых угроз Дмитрий Плотников Астрологи назвали 12 самых токсичных пар зодиака Ирина Гусакова Украина установит на Хмельницкой АЭС реакторы, купленные США у Болгарии Любовь Степушова
Как подготовить смородину к зиме: секреты успешного урожая
Создайте домашний спортзал: какое оборудование вам точно понадобится
Сводка с фронта: американец из ЧВК рассказал о хаосе в ВСУ, в Кривом Роге в отеле уничтожены "некие иностранцы"
Сводка с фронта: американец из ЧВК рассказал о хаосе в ВСУ, в Кривом Роге в отеле уничтожены "некие иностранцы"
Последние материалы
В США отметили мощную защиту нового варианта китайского ЗРК
Бархатный сезон на юге России: где лучше всего отдыхать в сентябре
Можно ли закусывать алкоголь помидорами
Что будет, если мыть голову не регулярно?
Экономист поддержал идею ЛДПР о повышении МРОТ
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по защите от оспы обезьян
Зеленский: глава СБУ Малюк* и замглавы ОПУ Татаров убивали чеченцев в Киеве
Косметолог: "Жёлтый пилинг подходит для омоложения, лазерный убирает рубцы"
Как гравитация влияет на сон: результаты эксперимента французских учёных
Зеленский отказался продлевать газовое соглашение с Россией
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.