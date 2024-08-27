С президента FCF Хесуруна сняли обвинения в нападении на охранников

Прокуратура сняла все обвинения с президента FCF Хесуруна

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Прокуратура сняла больше не обвиняет 71-летнего президента Колумбийской федерации футбола (FCF) Рамона Хесуруна в нападении на охранников после финала Кубка Америки.

Фото: dvidshub.net by Petty Officer 1st Class matthew leistikow, CC0

В этот день колумбийцы играли против аргентинцев.

14 июля после матча финала Хесуруна и его сына Рамона задержала полиция. Дело в том, что охранники не пропускали их через туннель на поле, поскольку им было так приказано. Один из сотрудников положил ладонь на грудь Хесуруна-младшего, чтобы преградить ему путь, но тот схватил его за шею, повалил на землю и ударил два раза.

Однако никаких доказательств, что Хесурун напал на охранника, не было запечатлено на видео. Обвинивший его в нападении охранник не дал показания в полиции, пишет РБК Спорт.

Уточнения

Колу́мбия (исп. Colombia [koˈlombja], ), официальное название — Респу́блика Колу́мбия (исп. República de Colombia [reˈpuβlika ðe koˈlombja]), — государство на северо-западе Южной Америки, с территориями в Центральной Америке. Столица — Богота. Граничит с Бразилией и Венесуэлой на востоке, на юге — с Эквадором и Перу, на западе — с Панамой.