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Загитова призналась, что была бы рада сыграть в кино с любым актёром

Загитова поделилась планами попробовать себя в кино
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Спорт

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском фигурном катании Алина Загитова поделилась планами относительно своей карьеры в кино. Об этом спортсменка рассказала в интервью изданию theGirl.

Загитова поделилась планами попробовать себя в кино
Фото: commons.wikimedia.org by Luu, CC BY-SA 4.0

Алина рассказала, что хотела бы сняться в кино и уже проходила актёрские курсы для одного проекта. Она выразила восхищение полученным опытом, отметив, что занятия позволили ей открыть в себе новые грани и лучше понять саму себя.

Загитова призналась, что для неё не имеет значения, кто будет её партнёром по съёмочной площадке, но она надеется, что это будет профессионал, у которого она сможет учиться новому для неё делу.

"Я была бы невероятно рада сыграть с любым актёром. Главное, чтобы роль подходила мне по внутреннему ощущению себя, была органичной мне". — добавила фигуристка.

Уточнения

Али́на Ильна́зовна Заги́това (тат. Алинә Илназ кызы Заһитова, род. 18 мая 2002, Ижевск) — российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании. Единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»). Олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира (2019) и Европы (2018), победительница финала Гран-при (2017), чемпионка России (2018), серебряный призёр Олимпийских игр 2018 в командных соревнованиях, серебряный медалист чемпионата Европы (2019), финала Гран-при (2018) и чемпионата России 2017 года.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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