Российские спортсмены пропустят церемонию открытия Паралимпиады в Париже

Церемонию открытия Паралимпиады российские спортсмены смотреть не будут

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Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил ТАСС, что российские спортсмены в качестве зрителей не будут участвовать в церемонии открытия Паралимпиады в Париже.

Фото: www.flickr.com by Эрик Чан, CC BY 2.0

Он добавил, что решение об участии в церемонии закрытия будут принимать ближе к концу паралимпийских соревнований в Париже.

"На церемонии открытия Игр нас не будет, хотя мы и имеем возможность там присутствовать в качестве зрителей. У некоторых ребят уже на следующий день старты, а церемония обычно поздно заканчивается. Не все наши атлеты и раньше посещали это мероприятие", — рассказал Рожков.

Напоминаем, выступления россиян можно посмотреть на "Матч ТВ".

Уточнения

Паралимпи́йские и́гры (параолимпи́йские игры) — международные спортивные соревнования для людей с инвалидностью. Традиционно проводятся после Олимпийских игр, а начиная с летних Паралимпийских игр 1988 года — на тех же спортивных объектах; в 2001 году эта практика закреплена соглашением между МОК и Международным паралимпийским комитетом (МПК). Летние Паралимпийские игры проводятся с 1960 года, а зимние Паралимпийские игры — с 1976 года.

Церемония (действие) — в общественной жизни внешние формы, символические действия и обрядности для разных случаев жизни; торжественное проведение мероприятия согласно церемониалу.