Впечатления Мартины Навратиловой от игры Мирры и Эрики Андреевых

Легендарная теннисистка Мартина Навратилова оценила игру Мирры и Эрики Андреевых

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Известная теннисистка, 18-кратная победительница турниров "Большого шлема" Мартина Навратилова поделилась своим мнением о Мирре и Эрике Андреевых, пишет РГ со ссылкой на WTA.

Фото: commons.wikimedia.org by si.robi, CC BY-SA 2.0

По словам легендарной спортсменки, её впечатляет прогресс Мирры Андреевой. Она считает, что уверенность в своих силах пришла к Мирре после турнира в Цинциннати, где она едва не одержала верх над первой ракеткой мира Игой Свёнтек.

"Впечатляет Мирра Андреева. Она на нынешнем US Open посеяна под 21-м номером и это безумие, как быстро ей это удалось? И ей всего 17 лет", — отметила Навратилова.

Также Навратилова отметила успехи Эрики Андреевой, которой удалось пробиться в основную сетку Открытого чемпионата США и пройти во второй круг турнира.

Уточнения

В спорте — специальный термин для обозначения определённых крупных достижений: В теннисе — турниры Большого шлема, четыре самых крупных турнира: Открытый чемпионат Австралии, Открытый чемпионат Франции, Уимблдонский турнир и Открытый чемпионат США. Иногда называется «календарный Большой шлем». Также в теннисе есть понятия «карьерный шлем» (все 4 турнира за карьеру), «некалендарный шлем» (все 4 турнира подряд, но не в один год).

Марти́на Наврати́лова (чеш. Martina Navrátilová; при рождении Шубертова, чеш. Šubertová; род. 18 октября 1956, Прага) — чехословацкая и американская теннисистка, бывшая первая ракетка мира в одиночном и парном разряде (в парном разряде — действующая рекордсменка по продолжительности пребывания на первой строчке рейтинга). В 1975 году получила политическое убежище в США, гражданка США с 1981 года; гражданство Чехии возвращено в 2008 году.