Красивый и подтянутый пресс за 30 дней: выполняйте эту тренировку

Простая, но эффективная тренировка стоя для скульптурирования пресса

1:34 Your browser does not support the audio element. Спорт

Для начала тренера рекомендуют тренироваться 3-4 раза в неделю и выполнять 2-3 подхода по 12-15 повторений каждого упражнения.

Фото: unsplash.com by Maddi Bazzocco, PDM

1. Высокие колени

Примите стойку на ширине бедер и встаньте прямо. Быстро поднимите одно колено к груди, прежде чем опустить его обратно вниз, повторите с противоположной ногой. Чередуйте подъем коленей, как будто вы бежите на месте.

2. Косые скручивания

Начните следующее упражнение, поставив ноги на ширине плеч. Слегка согните колени. Ваша голова и бедра должны оставаться обращенными вперед как можно больше во время упражнения. Вытяните руки в стороны. Поворачивайте туловище влево, а затем вправо, сжимая при этом лопатки.

3. Стоячие скручивания

Для скручивания поставьте ноги на расстоянии бедер и встаньте прямо. Положите руки на затылок. Затем поднимите правое колено и поверните туловище так, чтобы коснуться левого локтя правым коленом. Вернитесь в исходное положение и проделайте то же самое движение с другой стороны.

4. Подъем ног вбок стоя

Начните подъем ног вбок, поставив ноги на ширине плеч. Слегка согните колени и активизируйте мышцы кора. Поднимите левую ногу в сторону как можно выше, сохраняя при этом правую ногу неподвижно. Повторите с другой стороны.

Уточнения

Мышцы кора — комплекс мышц, которые отвечают за стабилизацию таза, бёдер и позвоночника. (См. мышцы туловища человека).

Пресс — сокращенное название мышц живота.