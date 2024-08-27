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Глава КХЛ Морозов прокомментировал заключение контракта Кузнецова со СКА

Глава КХЛ Морозов: Кузнецов должен стать одной из главных звезд лиги
1:29
Спорт

Глава КХЛ Алексей Морозов рассказал о возможном появлении иностранных клубов в лиге. Также он прокомментировал контракт хоккеиста Евгения Кузнецова со СКА.

Глава КХЛ Морозов: Кузнецов должен стать одной из главных звезд лиги
Фото: hawk.ru by Николай Кривич / пресс-служба ХК "Авангард" is licensed under Официальный сайт ХК "Авангард"

Морозов заявил, что конкуренция в КХЛ постоянно растет, и это очень хорошо.

"Много игроков сменили место работы, из НХЛ вернулся Евгений Кузнецов, который должен стать одной из главных звезд нашей лиги, команды усилились за счет качественных легионеров. На рынке находятся под 100 хоккеистов неплохого уровня в статусе неограниченно свободных агентов, до сих пор неподписанных…Это говорит о росте уровня конкуренции в КХЛ", — цитирует главу КХЛ "Известия".

По его словам, КХЛ стремится стать коммерческой лигой, поскольку президент РФ Владимир Путин дал поручение уходить от госфинансирования.

Морозов рассказал и о контрактах игроков со СКА.

"Каждый контракт из СКА, который присылают для регистрации в ЦИБ, нами тщательно разбирается. В соглашениях с Зайцевым, Кузнецовым и Грицюком нет нарушений… Я видел контракт Кузнецова, он может заработать миллиард рублей", — рассказал глава КХЛ.

Алексей Морозов также уточнил, что у лиги нет задачи затащить новый клуб любой ценой, так как нужно учитывать коммерческие и финансовые вопросы. Пока никто их предоставить не может.

Уточнения

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) — международная хоккейная лига, образованная в феврале 2008 года для клубов из России и других стран Европы и Азии. Организатор регулярного чемпионата КХЛ, в котором разыгрывается Кубок Континента, и плей-офф, в котором 16 команд соревнуются за Кубок Гагарина. По итогам плей-офф определяется победитель, который получает титул чемпиона КХЛ и становится обладателем главного трофея лиги — Кубка Гагарина. До сезона 2023/24 лучший российский клуб по итогам плей-офф получал звание чемпиона России по хоккею с шайбой. Исключением был сезон 2014/15, когда чемпион России определялся по результатам регулярного чемпионата. В сезоне 2024/25 в КХЛ будет выступать 23 клуба: 20 из России и по одному из Белоруссии, Казахстана и Китая. Клубы разделены на две конференции — Западную и Восточную, каждая из которых делится на два дивизиона, которые носят имена советских хоккеистов и тренеров (дивизионы Тарасова и Боброва в Западной конференции и дивизионы Харламова и Чернышёва в Восточной конференции).

Алексе́й Алексе́евич Моро́зов (род. 16 февраля 1977, Москва) — российский хоккеист, правый нападающий. Серебряный призёр Олимпийских игр 1998 года, двукратный чемпион мира (2008 и 2009) в составе сборной России, многократный чемпион России в составе «Ак Барса». Заслуженный мастер спорта России (1998). На открытии Олимпийских игр 2010 года был знаменосцем сборной России.

Евге́ний Евге́ньевич Кузнецо́в (род. 19 мая 1992, Челябинск) — российский хоккеист, центральный нападающий СКА. Двукратный чемпион мира (2012, 2014). Обладатель Кубка Стэнли 2018 года. Чемпион мира среди молодёжных команд (2011). Заслуженный мастер спорта России (21 мая 2012).

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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