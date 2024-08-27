Россиянин Миранчук начал покорять "футбольную Америку"

Футболист Миранчук дебютировал в "Атланте"

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Футболист национальной сборной России Алексей Миранчук начал играть в "Атланте" 29 июля, однако его выхода на поле пришлось ждать около месяца. В первом матче за клуб США Алексей не отметился результативными действиями, однако ему удалось влюбить в себя многих футбольных фанатов, сообщают "Известия".

Фото: soccer.ru by Антон Зайцев, CC BY-SA 3.0

Сначала Алексей покорил всех на презентации 20 августа. Он без переводчика ответил на вопросы журналистов, развеселил аудиторию словами о том, что выбрал клуб только из-за любви к хип-хопу, затем серьезно рассказал о себе и своих целях.

В первом матче 28-летний полузащитник вышел на поле на 61-й минуте матча с "Лос-Анджелес Гэлакси" (0:2), заменив Дэкса Маккарти. Трибуны громко аплодировали, но Миранчуку, поскольку местные фанаты ждали дебюта Марко Ройса.

На 87-й минуте Миранчук настолько отчаялся, что неожиданно пробил из-за пределов штрафной и попал в перекладину. Это был самый опасный момент, созданный игроками "Атланты" за всю встречу.

В итоге, можно сказать, что первый блин Миранчука вышел комом. Однако всего за полчаса россиянин доказал тренеру, что готов выходить в старте и быть лидером атаки.

Уточнения

Алексе́й Андре́евич Миранчу́к (род. 17 октября 1995, Славянск-на-Кубани, Краснодарский край) — российский футболист, полузащитник клуба MLS «Атланта Юнайтед» и сборной России. Брат-близнец футболиста Антона Миранчука. Победитель Лиги Европы УЕФА в сезоне 2023/24, чемпион России в сезоне 2017/18, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России. Участник чемпионата мира 2018 года и чемпионата Европы 2020 года. Заслуженный мастер спорта России (2018).

«Атла́нта Юна́йтед» (англ. Atlanta United Football Club) — американский профессиональный футбольный клуб из города Атланта, штат Джорджия. С 2017 года выступает в MLS, высшей футбольной лиге США и Канады. 9 декабря 2018 года «Атланта» стала чемпионом МЛС, обыграв в финале «Портленд Тимберс» со счётом 2:0.

Ма́рко Ройс (нем. Marco Reus; 31 мая 1989, Дортмунд, ФРГ) — немецкий футболист, центральный атакующий полузащитник клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Родился в Дортмунде, некоторое время тренировался в академии «Боруссии», однако оканчивал футбольную школу и начинал профессиональную карьеру в «Рот-Вайссе». В 2009 году перешёл в мёнхенгладбахскую «Боруссию», а уже в 2012 вернулся в родной город, пополнив ряды «шмелей». С августа 2018 года был капитаном команды. С 2011 года защищает цвета национальной сборной Германии, в составе которой стал бронзовым призёром чемпионата Европы 2012 года. Марко выступает на позиции атакующего полузащитника (инсайда), его характерным маневром является прорыв по флангу в штрафную зону соперника.