Сестра теннисистки Мирры Андреевой выбила вторую ракетку КНР с US Open

Эрика Андреева победила вторую ракетку Китая на US Open

Сестра российской теннисистки Мирры Андреевой Эрика Андреева прошла во второй круг US Open. Это досталось ей ценой победы над китайской спортсменкой Юань Юэ со счетом 6:3, 7:6 (9:7).

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Матч длился порядка двух часов.

Кстати, Юань Юэ является второй ракеткой Китая, пишет РБК Спорт.

В следующем матче Эрика Андреева сразится с первой ракеткой Китая и чемпионкой Олимпиады в Париже Чжэн Циньвэнь, которая находится на 7-м месте в рейтинге, или с американской теннисисткой Амандой Анисимовой. Она 50-я в списке.

Уточнения

U S Open (US Open, Ю Эс Оупен)— открытое (т. е., в котором могут участвовать представители любой страны) первенство США в каком-либо виде спорта. Наиболее известными являются: Открытый чемпионат США по теннису Открытый чемпионат США по гольфу Также это название носят турниры по велоспорту, бадминтону, шахматам, боулингу, дартсу, стрельбе из лука и другим видам спорта.

Э́рика Алекса́ндровна Андре́ева (род. 24 июня 2004, Красноярск) — российская теннисистка, мастер спорта России (2020). Победительница одного турнира WTA 125 в парном разряде.

Юань Юэ (кит. упр. 袁悦, пиньинь Yuán Yuè; род. 25 сентября 1998) — китайская профессиональная теннисистка. Победительница одного турнира WTA в одиночном разряде.