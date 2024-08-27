Сестра теннисистки Мирры Андреевой выбила вторую ракетку КНР с US Open

Сестра российской теннисистки Мирры Андреевой Эрика Андреева прошла во второй круг US Open. Это досталось ей ценой победы над китайской спортсменкой Юань Юэ со счетом 6:3, 7:6 (9:7).
Матч длился порядка двух часов.
Кстати, Юань Юэ является второй ракеткой Китая, пишет РБК Спорт.
В следующем матче Эрика Андреева сразится с первой ракеткой Китая и чемпионкой Олимпиады в Париже Чжэн Циньвэнь, которая находится на 7-м месте в рейтинге, или с американской теннисисткой Амандой Анисимовой. Она 50-я в списке.
U S Open (US Open, Ю Эс Оупен)— открытое (т. е., в котором могут участвовать представители любой страны) первенство США в каком-либо виде спорта. Наиболее известными являются: Открытый чемпионат США по теннису Открытый чемпионат США по гольфу Также это название носят турниры по велоспорту, бадминтону, шахматам, боулингу, дартсу, стрельбе из лука и другим видам спорта.
Э́рика Алекса́ндровна Андре́ева (род. 24 июня 2004, Красноярск) — российская теннисистка, мастер спорта России (2020). Победительница одного турнира WTA 125 в парном разряде.
Юань Юэ (кит. упр. 袁悦, пиньинь Yuán Yuè; род. 25 сентября 1998) — китайская профессиональная теннисистка. Победительница одного турнира WTA в одиночном разряде.
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