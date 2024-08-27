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Роналду: мне не приходила в голову мысль стать тренером

Роналду заявил, что не думал о тренерской работе
0:38
Спорт

Португальский нападающий Криштиану Роналду заявил, что не собирается начинать тренерскую карьеру после завершения игровой.

Роналду заявил, что не думал о тренерской работе
Фото: flickr.com by gowestphoto, CC BY 2.0

"Мне пока не приходила в голову мысль стать тренером какой-либо команды. Я не вижу такого будущего", — заявил известный португальский футболист.

Он добавил, что будет и тренироваться, и делать "другие дела, кроме футбола". 39-летний футболист, с прошлого года играющий в Саудовской Аравии за "Ан-Наср", рассказал, что может уйти из национальной сборной Португалии "спонтанно", но обдуманно, сообщает РБК Спорт.

Уточнения

«Ан-Наср» (араб نادي النصر السعودي‎) — саудовский профессиональный футбольный клуб из города Эр-Рияд, выступающий в Саудовской про-лиге. Основан в 1955 году, свои домашние матчи клуб проводит на стадионе «Мрсул Парк». Домашние цвета клуба — жёлтый и синий.

Криштиа́ну Рона́лду душ Са́нтуш Аве́йру (порт. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro; европейский португальский: [kɾiʃˈtjɐnu ʁoˈnaɫdu] ; род. 5 февраля 1985, Фуншал, Португалия) — португальский футболист, нападающий и капитан саудовского клуба «Ан-Наср», капитан сборной Португалии. Чемпион Европы, пятикратный победитель Лиги чемпионов УЕФА. Считается одним из лучших футболистов всех времён. Лучший бомбардир в истории футбола по данным МФФИИС и четвертый по данным RSSSF, самый результативный футболист на уровне сборных, а также испанского клуба «Реал Мадрид». Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Первый футболист в истории, которому удалось выиграть английскую Премьер-лигу, испанскую Примеру и итальянскую Серию A. Признавался лучшим игроком и бомбардиром сезона в каждом из этих турниров.

Сау́довская Ара́вия (араб. السُّعُودِيَّة‎, Ас-Су‘уди́йя), официальное название — Короле́вство Сау́довская Ара́вия (араб. المَملَكَة العَرَبِيَّة السُّعُودِيَّة‎, Аль-Мамляка аль-‘Арабийя ас-Су‘удийя) — крупнейшее государство на Аравийском полуострове. Граничит с Иорданией, Ираком и Кувейтом на севере, Катаром и Объединёнными Арабскими Эмиратами на востоке, Оманом на юго-востоке и Йеменом на юге и омывается Персидским заливом на северо-востоке и Красным морем — на западе.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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