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New Star Weekend стартует на "Розе Хутор" 19 сентября

4:53
Спорт

Ежегодный аутдор фестиваль New Star Weekend пройдет на курорте "Роза Хутор" с 19 по 22 сентября.

New Star Weekend стартует на "Розе Хутор" 19 сентября
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

При поддержке Альфа-Банка он уже в третий раз соберёт самых модных музыкантов сезона, беговые, вело-, хайкинг- и аутдор-комьюнити, визуальные студии, а также всех, кто готов найти новые смыслы на стыке энергии гор и аутдор-эстетики.

Концепция фестиваля в этом году — ЭЙР. 19 сентября его участники поднимутся на высоту в тысячу метров над уровнем моря и окунутся в пространство бесконечно свежего воздуха, активного отдыха и отличного настроения. С 2022 года New Star Weekend прошёл большой путь и превратился во внеформатное и внешаблонное событие, объединяющее трендсеттеров всей фестивальной жизни страны.

В этом году New Star Weekend получил статус этапа Кубка России по ВМХ: всего в совместных соревнованиях с Альфа-Банком примут участие 20 лучших российских спортсменов.

Для тех, кто предпочитает активный отдых, 20 сентября на New Star Weekend вновь состоится PEAK CLIMB RIDE 1100 — индивидуальная uphill-велогонка на шоссейных велосипедах по Альпийскому шоссе в горах курорта "Роза Хутор" совместно с магазином Peak — проектом о моде, культуре и спорте. Эстетика велоспорта в сочетании с бесконечно красивыми видами гор вновь соберут на отрезке от Розы Долина (560) до Горной Олимпийской деревни (1100) любителей и профессионалов — участники гонки смогут проверить себя и установить свой личный или абсолютный рекорд.

Активных гостей фестиваля также будет ждать скейт-плаза от плана б. — нового продукта билайна — которая станет точкой притяжения всех участников фестиваля: она совместит спортивную составляющую и пространство для отдыха, где люди смогут посмотреть соревнования и провести время с друзьями. Конечно, не забудут в этом году и про сапы — кроме свободного катания, каждый день будут проводиться различные мини-сессии: сап-поло, йога на сапах, гонки и обучающие сессии. Для тех же, кто хочет горного умиротворения, пройдут уже традиционные бесплатные занятия йогой в горах.

Не забудем и про музыку: в течение 4 дней на сценах фестиваля выступят легендарный Элджей, королева российского хип-хопа и неосоула ANIKV, визионер соула Thomas Mraz, один из самых востребованных электронных артистов BIICLA, дерзкие фрешмены БАЗАР, Tesla Boy, Izhevski, Atmos Blaq (ЮАР), ДЖУМАНДЖИ, CТЕРЕО ШИРИНА, Ilya Fisherman, внимание брусника!, Abelle, СТАНЦИЯ МЕТРО ГОРЬКОВСКАЯ, RICH RUDEBOYZ, CHELL, fck stereotypes, Boris Redwall, Chinazes Brotherz (Denis Korablev b2b Karl Chix) - всего более 75 артистов. Главную сцену поддержит Альфа-Банк, а также будут работать сцены билайна, Яндекс Плюса, Яндекс Браузера и виртуального ассистента Алисы.

Одним из ярких моментов фестиваля станет Party Hike при поддержке бренда безалкогольных напитков Rich — веселый общий подъем в гору, который начнётся разминкой от комика Ильи Куруча aka Dj FeniXXX, а завершится концертом на высоте 1600 метров группы ZOLOTO.

И это еще не все! На New Star Weekend будут: полноценные авторские бары, комфортная лаунж-зона от Яндекс Браузера и развлекательный спот от Яндекс Плюса; традиционный фудкорт от Яндекс Еды и комфортные зоны для отдыха и фестивального бранча с близкими; мейкап-станция от РИВ ГОШ, где будут собраны маст-хэвы, необходимые в жару в горах, и для подготовки к вечернему музыкальному променаду; зона отдыха от мультибрендовой сети AMAZING RED с возможностью протестировать свою скорость на беговой дорожке и ежедневные беговые тренировки New Star Running Club; первый выезд закрытого клуба Alfa Student Club и 5-метровое колесо суперкэшбэка с призами от Альфа-Банка; мультфункциональный коворкинг для тех, кому нужно будет поработать во время фестиваля, от Сетки, социальной сети для нетворкинга от hh. ru, где также пройдет серия опен-толков с инфлюенсерами. Еще в программе вечерние кинопоказы в кинотеатре под открытым небом, техногенный лес и многое другое.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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