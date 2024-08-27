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Огромные трицепсы без усилий: одно простое упражнение

Всего одно упражнение сделает ваши трицепсы мощными
0:51
Спорт

Хотите прокачать трицепсы и добиться впечатляющих результатов? Вам не нужно тратить часы в тренажерном зале! 

Всего одно упражнение сделает ваши трицепсы мощными
Фото: db.everkinetic.com by Everkinetic, CC BY-SA 3.0

Лучшее упражнение для трицепса — это французский жим. Это упражнение прекрасно изолирует трицепсы и позволяет активно их прорабатывать. 

1. Исходное положение. Ложитесь на скамью, возьмите гантели или штангу и поднимите их над головой, руки должны быть прямыми.

2. Техника выполнения. На вдохе медленно опустите вес ко лбу, сгибая локти. Убедитесь, что локти остаются неподвижными и направлены вверх.

3. Возврат. На выдохе вернитесь в исходное положение, полностью выпрямляя руки.

Французский жим можно выполнять как с гантелями, так и со штангой.

Уточнения

Трёхгла́вая мы́шца плеча́ (три́цепс, лат. musculus triceps brachii) — мышца-разгибатель задней группы плеча, занимает всю заднюю сторону плеча, состоит из трёх головок — длинной (caput longum), латеральной (caput laterale) и медиальной (caput mediale).

Разгибáние рук (францу́зский жим) — изолированное односуставное физическое упражнение для тренировки трицепса. В упражнении также участвует локтевая мышца и суставная мышца локтя. Упражнение также называется «французским жимом», поскольку было придумано атлетами, занимавшимися французской борьбой (позже она была переименована в греко-римскую). Борцы использовали это упражнение для развития силы и выносливости рук, а сам французский жим выполняли лёжа на полу.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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