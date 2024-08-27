У президента IPC украли пропуск на авто перед стартом Паралимпиады

В Париже неизвестные украли аккредитацию из машины главы Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонса. Об этом сообщает Europe 1.
Этот пропуск дает возможность зайти во все паралимпийские объекты и позволяет проходить через пункты контроля безопасности.
Напомним, что Паралимпиада-2024 с 28 августа по 8 сентября пройдет в Париже. В ней примут участие 90 российских спортсменов в нейтральном статусе. Их награды не учтут в медальном зачете, сообщает "СЭ".
Паралимпи́йские и́гры (параолимпи́йские игры) — международные спортивные соревнования для людей с инвалидностью. Традиционно проводятся после Олимпийских игр, а начиная с летних Паралимпийских игр 1988 года — на тех же спортивных объектах; в 2001 году эта практика закреплена соглашением между МОК и Международным паралимпийским комитетом (МПК). Летние Паралимпийские игры проводятся с 1960 года, а зимние Паралимпийские игры — с 1976 года.
Эндрю Парсонс (порт. Andrew Parsons) — бразильский журналист и спортивный деятель, третий президент Международного паралимпийского комитета с 2017 года. Член МОК.
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