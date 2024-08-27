Фернандес заявил, что хотел бы еще поиграть в РФ

Футболист Фернандес хочет играть в РПЛ

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Экс-защитник ПФК ЦСКА и "Зенита" Марио Фернандес хочет продолжить карьеру в РПЛ.

Фото: my.mail.ru by Alexander Veprev, CC BY-SA 4.0

В настоящее время футболист находится в Бразилии на отдыхе с семьёй.

"Россия всегда будет для меня первой опцией. Для меня и моей семьи это был бы наилучший вариант. Но посмотрим, как всё будет в действительности", — рассказал Фернандес в беседе "Чемпионатом".

33-летний игрок стал играть в "Зените" летом прошлого года. Он подписал контракт до конца июня 2025-го с опцией продления ещё на год. До этого он выступал в составе ЦСКА.

Сейчас Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в € 2 миллиона.

Уточнения

Ма́рио Фиге́йра Ферна́ндес (порт.-браз. Mário Figueira Fernandes; бразильский португальский: [ˈmarʲɪo fʲɪˈɡʲejrə fʲɪrˈnandɨs]; род. 19 сентября 1990, Сан-Каэтану-ду-Сул, Сан-Паулу), или же просто Ма́рио Ферна́ндес (порт.-браз. Mário Fernandes) — российский и бразильский футболист, защитник. Заслуженный мастер спорта России (2018). Воспитанник «Сан-Каэтано», начинал профессиональную карьеру в «Гремио», где был признан одним из самых перспективных латералей в стране. В 2012 году перешёл в московский ЦСКА, с которым выиграл три чемпионата России, один Кубок России и три Суперкубка России.

Росси́йская премье́р-ли́га (официальное название с июля 2022 года — Мир Российская премьер-лига) — профессиональная футбольная лига, высший дивизион в системе футбольных лиг России. В ней выступают 16 клубов. С момента основания называлась «Российская футбольная премьер-лига» (РФПЛ). В июле 2018 года была переименована в Российскую премьер-лигу (РПЛ) с представлением нового логотипа. В 2003 году координирующей организацией (РФПЛ) был проведён розыгрыш Кубка Премьер-лиги.

Брази́лия (порт. Brasil МФА: ), официально — Федерати́вная Респу́блика Брази́лия или Федерати́вная Респу́блика Брази́лии (порт. República Federativa do Brasil МФА: ) — суверенное государство в Южной Америке. Площадь — 8 515 767 км² (эквивалентна 47,3 % южноамериканской территории). Будучи пятой среди стран мира по площади и седьмой по численности населения (с более чем 218 млн жителей), Бразилия является крупнейшей страной Южной Америки и Латинской Америки как по территории, так и по численности населения. Единственная португалоязычная страна во всей Америке, а также крупнейшая лузофонная страна на планете. Столица — город Бразилиа. Другой вариант названия города — Бразилия — совпадает с русским произношением наименования страны.