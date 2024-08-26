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Английская сборная пособолезновала в связи со смертью Свен-Йорана Эрикссона

Английская команда выразила соболезнования в связи с кончиной тренера Эрикссона
1:04
Спорт

Бывший главный тренер национальной сборной Англии по футболу Свен-Йоран Эрикссон 26 августа умер на 77 году жизни от рака. В связи с этим команда выразила соболезнования.

Английская команда выразила соболезнования в связи с кончиной тренера Эрикссона
Фото: commons.wikimedia.org by Thomas Dahlstrøm Nielsen, CC BY-SA 4.0

"Мы глубоко опечалены тем, что Свен-Йоран Эрикссон, руководивший "Тремя львами" с 2001 по 2006 год, скончался в возрасте 76 лет. Наши мысли сейчас с его семьёй и друзьями. Покойся с миром, Свен. Тебя будет очень не хватать", — написали в соцсети пресс-службы национальной команды.

Свен-Йоран Эрикссон по большей части тренировал национальные команды. Это были сборные Англии, Мексики, Кот-д'Ивуара и Филиппин. Также он был тренером клубов: "Рома", "Бенфика", "Фиорентина".

Кроме того, он работал в КНР, пишет "Чемпионат".

Напомним, что в январе тренер сообщил о терминальной стадии рака поджелудочной железы.

Уточнения

Свен-Ёран Э́рикссон (швед. Sven-Göran Eriksson; 5 февраля 1948, Сунне, Вермланд — 26 августа 2024, Сунне, Вермланд) — шведский футбольный тренер, известный по своей работе со шведским «Гётеборгом», португальской «Бенфикой», рядом итальянских клубов, а также со сборной Англии (2001—2006). Первый иностранный тренер в истории сборной Англии.

Сборная Англии по футболу (англ. England national football team) представляет Англию в международных матчах и турнирах по футболу. Управляющая организация — Футбольная ассоциация Англии. Футбольная ассоциация Англии является старейшей в мире; основанная в 1863 году, она стала членом ФИФА в 1905 году и членом УЕФА в 1954 году. Английская сборная является старейшей, наряду со сборной Шотландии, национальной футбольной сборной в мире. Первый международный матч англичане провели как раз с шотландцами в 1872 году. С 1883 года Англия начала выступать в Домашнем чемпионате Великобритании — первом международном футбольном турнире для сборных; всего же за столетнюю историю турнира она добивались победы на нём рекордные 54 раза. В 1966 году сборная Англии под руководством Альфа Рамсея единственный раз в своей истории выиграла чемпионат мира. В финале на домашнем стадионе «Уэмбли» со счётом 4:2 в дополнительное время была повержена сборная ФРГ. Чемпионат Европы Англия ни разу не выигрывала, оставаясь при этом единственной сборной-чемпионом мира, не побеждавшей в своём континентальном первенстве.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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