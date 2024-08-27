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Царукян сообщил, когда может состояться бой с Махачевым

Царукян: в декабре может состояться бой с Махачевым
0:50
Спорт

Один из лучших армянских бойцов промоушена UFC в лёгком весе Арман Царукян назвал месяц, когда может состояться реванш с россиянином Исламом Махачевым.

Царукян: в декабре может состояться бой с Махачевым
Фото: flickr.com by Matthew Tosh, CC BY-SA 2.0

Последний является действующим обладателем титула UFC в категории до 70 килограмм.

"Бой с Исламом должен был состояться в декабре, но сейчас его перенесли и разговоры идут о декабре. Да, в декабре может состояться бой с Исламом", — цитирует Армана "Чемпионат".

Бой перенесен и его точная дата неизвестна, так как Исламу нужно успеть восстановиться после травмы. Ему может понадобиться операция.

"Махачев понимает, что вернётся только весной, в этом случае, как мне кажется, будет введён временный пояс", — добавил Арман Царукян.

Уточнения

Арма́н Наи́рович Царукя́н (арм.Արման Նաիրի Ծառուկյան; род. 11 октября 1996, Ахалкалаки, Самцхе-Джавахети) — армянский и российский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC в лёгком весе. Занимает 1 строчку официального рейтинга UFC в лёгком весе.

Исла́м Рамаза́нович Маха́чев (род. 27 октября 1991, Махачкала, Дагестанская АССР) — российский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC в лёгком весе. Действующий чемпион UFC в лёгком весе. Признан лучшим бойцом UFC вне зависимости от весовой категории согласно официальному рейтингу UFC (англ. pound-for-pound). Двукратный чемпион России по боевому самбо (2014, 2016), чемпион мира по боевому самбо (2016). Мастер спорта России международного класса (2016 — боевое самбо).

Ultimate Fighting Championship (UFC, рус. Абсолютный бойцовский чемпионат) — международная спортивная организация, базирующаяся в Лас-Вегасе, США, и проводящая бои по смешанным единоборствам (также известные как ММА — от англ. Mixed Martial Arts) по всему миру. Он принадлежит и управляется TKO Group Holdings, дочерней компанией Endeavor. Изначально UFC задумывалась создателями как одноразовый турнир, позволяющий определить самое эффективное боевое искусство, и напоминала ранние бразильские состязания по вале-тудо. Успех первого турнира, состоявшегося в Денвере в 1993 году, стал мотивом проведения новых состязаний, однако под давлением властей штата Невада компании пришлось существенно изменить правила, превратив соревнования из зрелища в спорт.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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