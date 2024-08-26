Слуцкий прокомментировал приглашение Дзюбы в КНР

Слуцкий не знает, хотел бы видеть Дзюбу в России или нет

0:56 Your browser does not support the audio element. Спорт

Главный тренер китайского клуба "Шанхай Шэньхуа" Леонид Слуцкий рассказал, что известно о приглашении футболиста Артема Дзюбы в Китай. Он сообщил, что в этом вопросе нет никаких изменений.

"Артём Дзюба в Китае? Я уже 100 раз отвечал на этот вопрос. Сейчас ничего не изменилось", — цитирует Слуцкого "Матч ТВ".

Также тренер заявил, что не знает, хотел бы он, чтобы футболист остался на родине или нет.

Ранее футбольный клуб "Локомотив", где играл Артем, заявил, что Дзюба ушел из команды после истечения срока действия его соглашения. За полтора сезона в составе красно-зелёных он провёл 39 матчей, где забил 12 голов и отдал 9 результативных передач.

Дзюба является четырёхкратным чемпионом РФ и лучшим бомбардиром в истории чемпионатов.

Уточнения

Леони́д Ви́кторович Слу́цкий (род. 4 мая 1971, Волгоград) — российский футбольный тренер, главный тренер китайского клуба «Шанхай Шэньхуа». Заслуженный тренер России (2013). Кандидат педагогических наук. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009—2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, с которым трижды выиграл чемпионат России (2013, 2014, 2016), дважды Кубок России (2011, 2013) и Суперкубок России (2013, 2014). В 2015—2016 годах был также главным тренером сборной России. Имеет опыт работы футбольным комментатором.

Артём Серге́евич Дзю́ба (род. 22 августа 1988[…], Москва) — российский футболист, нападающий. Лучший бомбардир в истории чемпионатов России. Наряду с Александром Кержаковым лучший бомбардир в истории сборной России по футболу. Четырёхкратный чемпион России (2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22), трёхкратный обладатель Кубка России (2014, 2016, 2020), четырёхкратный обладатель Суперкубка России (2015, 2016, 2020, 2021). Участник чемпионатов Европы 2016 и 2020 годов и чемпионата мира 2018 года. Заслуженный мастер спорта России (2018).

Шанха́й (кит. 上海, пиньинь Shànghǎi; у 上海 [zãhe], Zånhae) — один из четырёх городов центрального подчинения КНР; расположен на востоке страны, в дельте реки Янцзы. Важный культурный центр страны, а также крупнейший в мире морской порт. Кроме того, Шанхай является крупнейшим финансовым центром Китая (опережая Пекин и Гонконг), и одним из ведущих — в Восточной Азии и мире (после Нью-Йорка, Лондона и Токио). Согласно переписи 2020 года, в Шанхае проживало 24 870 895 человек — это самый населённый город в мире. По итогам 2021 года объём внешней торговли Шанхая составил 10,09 трлн юаней (1,58 трлн долларов США), грузооборот порта превысил 47 млн TEU, а международный аэропорт Пудун обслужил более 32,2 млн пассажиров.