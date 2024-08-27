Суперкомпьютер назвал главного фаворита мужской сетки US Open — 2024

Суперкомпьютер считает Синнера главным фаворитом на турнире "Большого шлема"

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Первая ракетка мира теннисист из Испании Янник Синнер — главный фаворит мужской сетки на турнире "Большого шлема". Так считает суперкомпьютер Opta.

Фото: commons.wikimedia.org by Vladsinger at English Wikipedia, CC BY-SA 3.0

Вероятность победы Синнера — 17 процентов. На второй позиции в рейтинге Opta стоит испанец Карлос Алькарас, на третем месте — серб Новак Джокович, четвёртым стал болгарин Григор Димитров, и на пятом месте — немец Александр Зверев.

Кстати, Янник может стать четвёртым теннисистом, который смог победить в Открытом чемпионате Австралии и чемпионате США в один год. Действующий победитель Открытого турнира США — Новак Джокович, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Янник Синнер (нем. и итал. Jannik Sinner; род. 16 августа 2001, Сан-Кандидо, Трентино-Альто-Адидже) — итальянский профессиональный теннисист; первая ракетка мира в одиночном разряде; победитель одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2024); победитель 16 турниров ATP (из них 15 в одиночном разряде); победитель Next Generation ATP Finals (2019); обладатель Кубка Дэвиса 2023 года в составе сборной Италии.

Ка́рлос Алькара́с Гарфия (исп. Carlos Alcaraz Garfia; род. 5 мая 2003, Эль-Пальмар, Испания) — испанский профессиональный теннисист. Бывшая первая ракетка мира и самый молодой лидер мирового рейтинга в истории среди мужчин; серебряный призёр Олимпийских игр 2024 года в одиночном разряде; победитель четырёх турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США-2022, Уимблдон-2023, 2024, Открытый чемпионат Франции-2024); победитель 15 турниров ATP в одиночном разряде.

Но́вак Джо́кович (серб. Новак Ђоковић; род. 22 мая 1987[…], Белград) — сербский теннисист. Считается лучшим игроком в истории тенниса. Рекордсмен по количеству недель на первой строчке профессиональных рейтингов в одиночном разряде среди мужчин и женщин (428). Рекордсмен по количеству сезонов (восемь), завершённых в статусе первой ракетки мира. Рекордсмен по количеству титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде среди мужчин и женщин (наряду с Маргарет Корт) — 24. Обладатель карьерного «Золотого шлема» в одиночном разряде (победа на всех турнирах Большого шлема и Олимпийское золото не в один год). Самый возрастной олимпийский чемпион в одиночном разряде. Является самой возрастной первой ракеткой мира в истории рейтинга ATP. Рекордсмен по количеству побед на турнирах серии Мастерс в одиночном разряде — 40. Семикратный победитель Итогового турнира ATP — рекордсмен по этому показателю. Трёхкратный обладатель «карьерного» Большого шлема в одиночном разряде (рекорд). Единственный игрок в истории Открытой эры и ATP-Тура, выигравший в одиночном разряде не только все четыре турнира Большого шлема, но и все девять турниров серии Мастерс и Итоговый турнир ATP, при этом победивший на каждом из них как минимум дважды. Обладатель Кубка Дэвиса 2010 года в составе сборной Сербии. Победитель 100 турниров АТР (из них 99 в одиночном разряде).