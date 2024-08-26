Уникальный случай: бейсболист Дженсен выступит за две команды в одном матче

Бейсболист Дженсен выступит за две команды в одном матче

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Бейсболист Дэнни Дженсен - особенный игрок MLB. Спортсмен будет играть сразу за две команды в одном матче.

Фото: flickr.com by Torres, Leoraúl from Orlando, FL, USA, CC BY 2.0

Напомним, что 26 июня кэтчер еще был в составе "Торонто". Тогда он вышел на поле против "Бостона". Однако матч остановили из-за дождя.

Игру даже перенесли на конец лета этого года. Сейчас бейсболист Дэнни не играет за "Блю Джейс". 27 июля он перешел в "Ред Сокс". Это именно тот клуб, с которым матч так и не закончился.

Команды вновь встретятся в конце августа. Причем Дженсен выйдет на поле, тренер "Бостона" подтвердил. Правилами MLB не запрещено, сообщает "Матч ТВ".

Уточнения

Бейсбо́л (англ. baseball, от base — «база, основание» и ball — «мяч») — командная спортивная игра с бейсбольным мячом и битой. В состязаниях участвуют две команды по девять игроков каждая. Бейсбол наиболее популярен на Кубе, Тайване, в США, в Венесуэле, в Японии, Китае и Южной Корее. В США, Японии, Чехии и других странах распространён также софтбол — упрощённый вариант бейсбола — игра, которую можно проводить в помещении и на небольших полях. На данный момент в бейсбол играют более чем в 120 странах мира. К родственным бейсболу видам спорта относятся крикет в Англии, песапалло в Финляндии, ойна в Румынии, лапта в России и чилик-дангал в Таджикистане.