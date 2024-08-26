Загитова встретится в Москве с фанатами

Загитова устроит фан-встречу в Москве

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Российская фигуристка Алина Загитова 31 августа устроит в Москве встречу с фанатами.

Фото: commons.wikimedia.org by Сайт Министерства спорта Республики Татарстан, CC BY 4.0

Мероприятие состоится в рамках фестиваля "Ночь московского спорта". Кроме того, в нем примут участие фигуристка Софья Акатьева, хореограф Даниил Глейхенгауз и бывший боксер Рой Джонс-младший, сообщает РИА Новости Спорт.

Ранее стало известно, что на своем ледовом шоу Алина Загитова исполнит свою авторскую песню для зрителей.

Уточнения

Али́на Ильна́зовна Заги́това (тат. Алинә Илназ кызы Заһитова, род. 18 мая 2002, Ижевск) — российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании. Единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»). Олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира (2019) и Европы (2018), победительница финала Гран-при (2017), чемпионка России (2018), серебряный призёр Олимпийских игр 2018 в командных соревнованиях, серебряный медалист чемпионата Европы (2019), финала Гран-при (2018) и чемпионата России 2017 года. Чемпионка мира среди юниоров 2017 года, победительница финала юниорского Гран-при сезона 2016/2017 и чемпионка России среди юниоров (2017). Самая юная фигуристка, сумевшая выиграть все главные старты на взрослом уровне, а также все титулы в юниорском катании.

Софья Дмитриевна Акатьева (род. 7 июля 2007, Москва) — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Чемпионка России (2023), бронзовый призер финала Гран-при России сезона 2022/2023. Среди юниоров обладательница мировых рекордов: по сумме баллов и в произвольной программе. Обладательница двух медалей юниорской серии гран-при ISU: золото этапа в России 2021 года и золото этапа в Польше 2021 года. Двукратная победительница первенства России (2021, 2022) и серебряный призёр первенства России (2020) среди юниоров. Победительница этапа Гран При России «Золотой конёк Москвы» 2022. Серебряный призёр чемпионата России по прыжкам (2023).

Рой Леве́ста Джонс-мла́дший (англ. Roy Levesta Jones Jr.; род. 16 января 1969, Пенсакола, Флорида, США) — американский боксёр-профессионал (с 1989 года). Серебряный призёр Олимпийских игр 1988 года. Абсолютный чемпион мира в полутяжёлой весовой категории. Чемпион мира в средней (версия IBF, 1993—1994), второй средней (версия IBF, 1994—1996), полутяжёлой (версия WBC, 1997, 1997—2002 и 2003—2004; версия WBA, 1998—2002; версия IBF, 1999—2002), в первой тяжёлой (версия WBU, 2013—2015, 2018; версия WBF, 2017) и тяжёлой (версия WBA, 2003) весовых категориях. В целом, победил 22 боксёров за титул чемпиона мира в четырех весовых категориях. Американская ассоциация журналистов, пишущих о боксе и журнал Ринг назвали Джонса «Боксёром десятилетия» в 1990-х годах. Возглавлял рейтинг pound for pound (рейтинг лучших боксёров вне зависимости от весовой категории по версии журнала «Ринг») в 1996, 1999 и 2003 годах. Является рекордсменом по количеству побед в боях за титул объединённого чемпиона, а также обладателем самой длинной серии защит объединённого титула в полутяжелом весе. Первый боксёр за всю историю бокса, который стал чемпионом мира в среднем весе, затем сумел завоевать титулы во втором среднем, полутяжёлом и тяжёлом весах.