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Обладатель Кубка Стэнли Кузнецов подписал контракт со СКА

КХЛ считает шикарным событием подписание контракта Кузнецова со СКА
0:33
Спорт

В КХЛ считают шикарным событием подписание соглашения обладателя Кубка Стэнли Евгения Кузнецова со СКА.

КХЛ считает шикарным событием подписание контракта Кузнецова со СКА
Фото: wikimedia.org by Veccamus, CC BY-SA 3.0

"У него хорошая зарплата, хорошие бонусы, которые не учитываются под потолком. Мы считаем этот контракт интересным. Он удобный как для клуба, так и для игрока", — цитирует главу КХЛ Алексея Морозова РБК Спорт.

Ранее стало известно, что в случае успешного выступления Кузнецов сможет заработать миллиарды за счет личных и командных бонусов.

Уточнения

Ку́бок Стэ́нли (англ. Stanley Cup) — хоккейный приз, ежегодно вручаемый победителю плей-офф НХЛ. Изначально кубок носил название «Хоккейный Кубок вызова» (Dominion Hockey Challenge Cup). Кубок представляет собой серебряную вазу высотой почти 90 см с массивным цилиндрическим основанием.

Хокке́й (англ. hockey) — семейство игр на ледовой, тартановой, пластиковой, деревянной или травяной площадке, в котором две команды стараются поразить (мячом или шайбой) цель — ворота противника, используя клюшки. В каждой команде есть вратарь (иногда два вратаря, второй — запасной), который защищает ворота своей команды, и несколько полевых игроков. Существует много видов хоккея, такие как хоккей с шайбой, хоккей с мячом, хоккей на траве и другие.

Евге́ний Евге́ньевич Кузнецо́в (род. 19 мая 1992, Челябинск) — российский хоккеист, центральный нападающий СКА. Двукратный чемпион мира (2012, 2014). Обладатель Кубка Стэнли 2018 года. Чемпион мира среди молодёжных команд (2011). Заслуженный мастер спорта России (21 мая 2012).

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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