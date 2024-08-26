Обладатель Кубка Стэнли Кузнецов подписал контракт со СКА

КХЛ считает шикарным событием подписание контракта Кузнецова со СКА

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В КХЛ считают шикарным событием подписание соглашения обладателя Кубка Стэнли Евгения Кузнецова со СКА.

Фото: wikimedia.org by Veccamus, CC BY-SA 3.0

"У него хорошая зарплата, хорошие бонусы, которые не учитываются под потолком. Мы считаем этот контракт интересным. Он удобный как для клуба, так и для игрока", — цитирует главу КХЛ Алексея Морозова РБК Спорт.

Ранее стало известно, что в случае успешного выступления Кузнецов сможет заработать миллиарды за счет личных и командных бонусов.

Уточнения

Ку́бок Стэ́нли (англ. Stanley Cup) — хоккейный приз, ежегодно вручаемый победителю плей-офф НХЛ. Изначально кубок носил название «Хоккейный Кубок вызова» (Dominion Hockey Challenge Cup). Кубок представляет собой серебряную вазу высотой почти 90 см с массивным цилиндрическим основанием.

Хокке́й (англ. hockey) — семейство игр на ледовой, тартановой, пластиковой, деревянной или травяной площадке, в котором две команды стараются поразить (мячом или шайбой) цель — ворота противника, используя клюшки. В каждой команде есть вратарь (иногда два вратаря, второй — запасной), который защищает ворота своей команды, и несколько полевых игроков. Существует много видов хоккея, такие как хоккей с шайбой, хоккей с мячом, хоккей на траве и другие.

Евге́ний Евге́ньевич Кузнецо́в (род. 19 мая 1992, Челябинск) — российский хоккеист, центральный нападающий СКА. Двукратный чемпион мира (2012, 2014). Обладатель Кубка Стэнли 2018 года. Чемпион мира среди молодёжных команд (2011). Заслуженный мастер спорта России (21 мая 2012).