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Футболист "Спартака" Зобнин рассказал, что не знает, где Соболев

Зобнин заявил, что представления не имеет, что происходит с Соболевым
0:37
Спорт

Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин сообщил, что не в курсе, где находится отстраненный от тренировок с первой командой клуба красно-белых Александр Соболев.

Зобнин заявил, что представления не имеет, что происходит с Соболевым
Фото: commons.wikimedia.org by Анна Нэсси, CC BY-SA 3.0

"Я не знаю, что с ним, и не знаю, где он", — цитирует Зобнина РБК Спорт.

Напомним, что Соболева отстранили в июле после матча первого тура РПЛ с "Оренбургом". Из-за чего это произошло, неизвестно.

В начале июня источники сообщили, что игроком интересуется "Зенит". Однако из санкт-петербургского клуба пришло опровержение.

Уточнения

Рома́н Серге́евич Зо́бнин (род. 11 февраля 1994, Иркутск) — российский футболист, полузащитник и капитан московского «Спартака». Заслуженный мастер спорта России (2018). Воспитанник академии имени Коноплёва, карьеру начинал во втором дивизионе. Накануне сезона 2013/14 перешёл в столичное «Динамо». В сезоне 2015/16 сыграл в 29 матчах, а команда вылетела в ФНЛ. Летом 2016 года перешёл в «Спартак», подписав контракт на пять лет. Участник чемпионата мира 2018 года и чемпионата Европы 2020 года.

Алекса́ндр Серге́евич Со́болев (род 7 марта 1997, Барнаул) — российский футболист, центральный нападающий московского «Спартака» и сборной России.

«Спарта́к» — российский футбольный клуб из Москвы. Основан 18 апреля 1922 года. Самый популярный российский клуб по исследованию «Яндекса», один из самых популярных футбольных клубов страны по исследованию ВЦИОМ. Входит в топ-20 самых популярных клубов Европы.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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