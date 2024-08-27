Усик не будет баллотироваться на пост президента Украины

Боксёр Усик передумал баллотироваться на пост президента Украины

0:51 Your browser does not support the audio element. Спорт

Украинский боксёр Александр Усик не станет выдвигать свою кандидатуру на пост президента этой страны. Он сообщил об этом в интервью каналу Video NV.

Фото: commons.wikimedia.org by Andriy Makukha (Amakuha), CC BY-SA 4.0

"Я не верю в политику. Для меня политика — это когда иногда надо говорить то, чего ты не собираешься делать. А я так не хочу. Меня совесть замучает", — сказал Усик.

Ранее он собирался баллотироваться на пост президента Украины.

"Я вернусь в первый тяжелый вес, еще раз стану абсолютным чемпионом и буду баллотироваться в президенты", — утверждал боксёр в 2023 году.

В мае 2024 года он выиграл бой с Тайсоном Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира по боксу.

Затем, как пишет РБК Спорт, Усик собирается вернуться в первый тяжелый вес.

Уточнения

Алекса́ндр Алекса́ндрович У́сик (укр. Олександр Олександрович Усик; род. 17 января 1987, Симферополь, Украинская ССР, СССР) — непобеждённый украинский боксёр-профессионал, абсолютный чемпион мира по боксу, выступающий в первой тяжёлой и тяжёлой весовых категориях. Лучший боксёр вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring (2024—н.в.). Национальная легенда Украины (2024). В профессиональном боксе действующий чемпионов мира по версиям WBC (2024—н.в.), WBA (2021—н.в.), WBO (2021—н.в.), IBO (2021—н.в.) и The Ring (2022—н.в.) в тяжелом весе. Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом (2018—2019) и в тяжёлом (2024) весе.

Бокс (от фр. boxe — «бокс» и boxer — «боксёр», которые происходят от англ. to box — «драться на ринге», «боксировать», или же непосредственно из англ. boxing, to box, происходящих, видимо, от англ. box — «коробка», «ящик», «ринг») — контактный вид спорта, единоборство, в котором спортсмены наносят друг другу удары кулаками, обычно в специальных перчатках. Рефери контролирует бой, который длится до 12 раундов. Победа присваивается тому из противников, который набрал в итоге большее число очков, либо победителем объявляют того боксёра, которому удалось сбить соперника с ног, после чего последний не смог подняться в течение десяти секунд (нокаут); травма, не позволяющая продолжать бой, может стать причиной т. н. технического нокаута. Если после установленного количества раундов поединок не был прекращён, то победитель определяется оценками судей.