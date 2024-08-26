Российского каноиста второй раз за день лишили золота чемпионата мира

Россиянина Петрова второй раз за день лишили золота на ЧМ по гребле на каноэ

Российского спортсмена Захара Петрова, который перевернулся на финише 500-метровки на чемпионате мира в Узбекистане, второй раз за день лишили золота.

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Российская сторона оспорила это решение. Захар Петров перегнал Сергея Тарновского из Молдавии на 0,019 секунды, однако выпал из лодки в момент пересечения финишной черты. Сначала в протоколе было указано, что Петров не финишировал, после протеста ему вернули золото, однако это решение оспорили четыре другие страны — и россиянин снова остался без своего первого места. В финале с Петровым состязались спортсмены из Чехии, Украины, Польши, Германии, Румынии, Испании и Южной Кореи, сообщает РБК Спорт.

Генсек Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Елена Исхакова считает, что правила были нарушены организаторами ЧМ, удовлетворив протест соперника Петрова.

Уточнения

Кано́э (англ. canoe, от исп. canoa — чёлн; заимствование из языка карибских индейцев) — универсальное название для безуключинных маломерных гребных судов (лодок) разных народов. Характерной особенностью является способ гребли — она осуществляется лопатообразным однолопастным веслом, которым также производится и руление путём поворота весла в воде и изменением его траектории в конце гребка. Гребцы в каноэ располагаются сидя на дне лодки или на сиденьях-банках.