Российского каноиста второй раз за день лишили золота чемпионата мира

Российского спортсмена Захара Петрова, который перевернулся на финише 500-метровки на чемпионате мира в Узбекистане, второй раз за день лишили золота.
Российская сторона оспорила это решение. Захар Петров перегнал Сергея Тарновского из Молдавии на 0,019 секунды, однако выпал из лодки в момент пересечения финишной черты. Сначала в протоколе было указано, что Петров не финишировал, после протеста ему вернули золото, однако это решение оспорили четыре другие страны — и россиянин снова остался без своего первого места. В финале с Петровым состязались спортсмены из Чехии, Украины, Польши, Германии, Румынии, Испании и Южной Кореи, сообщает РБК Спорт.
Генсек Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Елена Исхакова считает, что правила были нарушены организаторами ЧМ, удовлетворив протест соперника Петрова.
Кано́э (англ. canoe, от исп. canoa — чёлн; заимствование из языка карибских индейцев) — универсальное название для безуключинных маломерных гребных судов (лодок) разных народов. Характерной особенностью является способ гребли — она осуществляется лопатообразным однолопастным веслом, которым также производится и руление путём поворота весла в воде и изменением его траектории в конце гребка. Гребцы в каноэ располагаются сидя на дне лодки или на сиденьях-банках.
Ищете эффективное упражнение для рук? Именно это поможет вам достичь потрясающих результатов без лишних усилий!