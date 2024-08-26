В Санкт-Петербурге в уникальном соревновании в дуэли сойдутся чемпионы самых разных спортивных дисциплин

Популярные спортсмены и блогеры сразятся между собой по универсальным правилам

2:20 Your browser does not support the audio element. Спорт

Уже совсем скоро, 7 сентября в Санкт-Петербурге пройдёт Фестиваль силовых видов спорта North-West Power Alliance.

Фото: wikimedia.org by Christopher Chapman, CC BY 3.0

Это крупнейшее мультиспортивное действо, где на одной площадке объединятся спортсмены самых разных силовых дисциплин.

Отдельного внимания заслуживает проект Genetic Battle, который будет продолжением довольно известного проекта Vortex Sport Battle. Это уникальнейшее шоу, где чемпионы из совсем разных видов спорта, популярные спортсмены и самые известные спортивные блогеры будут соревноваться в формате дуэли. Дуэль будет проходить на площадке, которая будет оборудована для выполнения самых разных "заданий" на выносливость и силу.

Цель проекта Vortex Sport — пропаганда здорового образа жизни, а также объединение сильнейших спортсменов из совершенно разных видов спорта.

"Основной идеей было проведение турнира между представителями различных спортивных дисциплин по универсальным правилам. Герои нашего проекта — самые популярные в Интернете атлеты из стран СНГ, чемпионы мира, МСМК, рекордсмены Книги рекордов Гиннеса и популярные спортивные видеоблогеры. Нам удалось предложить абсолютно новый формат соревнований, столкнув на одной арене, казалось бы, антагонистов или очень различающиеся друг с другом виды спорта — силовой экстрим и паркур, воркаут и бодибилдинг, спортивную акробатику и смешанные единоборства, самбо и кроссфит и т. д. Теперь же благодаря руководителю NWPA Сергею Козлову в рамках фестиваля пройдёт первый сезон Genetic Battle. В первом сезоне зрители увидят таких звезд как Михаил Кокляев, Денис Вовк, Павел Артемьев, Алексей Шреддер и другие. Собрав костяк старой команды и привлекая новых людей, мы хотим сделать такое же яркое шоу, которого заждались наши болельщики", — рассказал в беседе с корреспондентом Pravda.Ru один из организаторов Vortex Sport Battle Александр Шулдяков.

Pravda.Ru обязательно будет освещать это грандиозное шоу, а значит, ждите репортажей со спортивных площадок.

Уточнения

Ворка́ут (от англ. workout [ˈwəːkaʊt] — «тренировка») — уличная гимнастика, которая может быть отнесена к любительскому виду спорта, физической культуре, фитнесу и представляет собой спортивную субкультуру. Включает в себя выполнение различных упражнений на уличных спортплощадках, а именно на турниках, брусьях, шведской стенке, рукоходах и прочих конструкциях, или вообще без их использования (на земле). Основной акцент делается на работу с собственным весом и развитие силы и выносливости. Люди, увлекающиеся таким спортом, называют себя «воркаутерами», «турникменами».

Парку́р (от фр. parcours — «площадка, путь») — вид спорта, который включает в себя быстрое преодоление препятствий с использованием прыжков. Многие люди воспринимают его как образ жизни. Сейчас паркур активно практикуется и развивается во многих странах. Он объединяет людей в различные сообщества и клубы. Суть паркура заключается в быстром передвижении и преодолении разнообразных препятствий. Это могут быть как существующие архитектурные сооружения, такие как перила, парапеты или стены, так и специально созданные конструкции, используемые во время тренировок и мероприятий.

Михаи́л Ви́кторович Кокля́ев (род. 17 декабря 1978, Челябинск) — российский спортсмен силовых видов спорта (тяжёлая атлетика, пауэрлифтинг, силовой экстрим). 8-кратный чемпион России по тяжёлой атлетике в весовой категории свыше 105 кг. Бывший обладатель абсолютного рекорда России в становой тяге — 417,5 кг. Мастер спорта международного класса по тяжёлой атлетике. Мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу по версии WPC.

Большой спортивный фестиваль в Санкт-Петербурге!