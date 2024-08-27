У главы МПК Эндрю Парсонса пропал автомобильный пропуск к объектам Игр в Париже

Выкрали автомобильный пропуск из машины главы МПК Эндрю Парсонса

0:51 Your browser does not support the audio element. Спорт

У президента Международного паралимпийского комитета (МПК/IPС) Эндрю Парсонса был украден автомобильный пропуск с высоким уровнем доступа к объектам Игр в Париже, сообщает РБК Спорт со ссылкой на Europe 1.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Предположительно, машина Парсонса осталась незапертой на парковке в престижном районе Парижа между 21 и 23 августа, и оригинальную аккредитацию заменили на другую. Пропажу обнаружили 23 августа.

Общее количество пропусков такого уровня к Паралимпиаде составляло 20 штук — они позволяют посещать объекты, принимающие Игры, и свободно проезжать контрольно-пропускные пункты. Парсонсу 47 лет, он родился в Бразилии в семье шотландцев и возглавляет IPC с 2017 года.

Уточнения

Парко́вка (также Паркинг от англ. parking) — технический термин, означающий штатный перевод механизма, устройства, транспортного средства в нерабочее, неподвижное положение в предусмотренном для этого безопасном месте.Также может означать само это место; также — процесс постановки транспортного средства на стояночное место.

Эндрю Парсонс (порт. Andrew Parsons) — бразильский журналист и спортивный деятель, третий президент Международного паралимпийского комитета с 2017 года. Член МОК.