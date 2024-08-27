В Геническе проходит первый чемпионат по боксу

В Херсонской области стартовал первый чемпионат по боксу

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В Геническе начался первый чемпионат Херсонской области и первенство среди юниоров по боксу, передает ТАСС.

Фото: wikimapia by Kru Tony Moore, CC BY-SA 4.0

По словам исполнительного директора региональной федерации бокса Андрея Волощука, в соревнованиях участвуют около 60 спортсменов из разных муниципальных округов области.

"Сегодня в Геническе стартовал первый чемпионат Херсонской области по боксу, приуроченный к Международному дню бокса. Соревнования такого уровня в регионе проводятся впервые, ранее проходили турниры на уровне районов. Здесь участвуют около 60 спортсменов из Скадовского, Чаплынского, Новотроицкого, Генического и Каховского муниципальных округов. Это девочки и мальчики, а также взрослые боксеры в разных весовых категориях", — сообщил Волощук.

Он также отметил, что организацией соревнований занимаются Министерство спорта Херсонской области при поддержке региональной федерации бокса.

Турнир продлится три дня.

Уточнения

Чемпионат — одна из форм спортивных соревнований, сущностью которых является розыгрыш первенства в каком-либо виде спорта с целью установления победителя ― чемпиона (спортсмена, команду).

Бокс (от фр. boxe — «бокс» и boxer — «боксёр», которые происходят от англ. to box — «драться на ринге», «боксировать», или же непосредственно из англ. boxing, to box, происходящих, видимо, от англ. box — «коробка», «ящик», «ринг») — контактный вид спорта, единоборство, в котором спортсмены наносят друг другу удары кулаками, обычно в специальных перчатках.