Роман Костомаров будет следить за Паралимпиадой

Чемпион по фигурному катанию Костомаров будет смотреть выступления паралимпийцев

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию в танцах на льду Роман Костомаров заявил, что будет смотреть некоторые соревнования в рамках Паралимпиады в Париже. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org by Mbzt, CC BY 3.0

Костомаров пожелал удачи всем спортсменам, которые будут участвовать в Паралимпийских играх, отметив, что каждый из них прошел серьезные испытания и теперь им предстоит доказать свою силу и упорство всему миру.

Спортсмен уточнил, что планирует смотреть Церемонию открытия Паралимпиады 28 августа, а также некоторые соревнования.

Напоминаем, Паралимпиада-2024 в Париже пройдет с 28 августа по 8 сентября. Российские спортсмены выступят в нейтральном статусе. Выступления параатлетов можно будет посмотреть на телеканале "Матч ТВ".

Уточнения

Спортивные танцы на льду — дисциплина фигурного катания. Олимпийский вид спорта, включённый в программу Игр с 1976 года. Танцы внешне похожи на парное фигурное катание. Однако в них запрещены выбросы, поддержки партнёрши выше головы партнёра, подкрутки и другие так называемые акробатические элементы.

Чемпио́н (англ. champion из лат. campio) — спортсмен или спортивная команда, ставшие победителем в каком-либо соревновании, обычно спортивном. В некоторых видах спорта высочайшее звание — чемпион мира. Олимпийский чемпион — спортсмен или команда, победившие в турнире Олимпийских игр. Обладателя второго места (серебряной медали) в спортивном дискурсе называют вице-чемпионом.