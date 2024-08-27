Голгипер "Динамо" Лунёв возмутился участию медийных команд в Кубке России: "Несусветная дичь"

Вратарь "Динамо" Лунёв негативно высказался об участии медийных команд в Кубке России

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Голкипер московского "Динамо" Андрей Лунёв поделился своим мнением об участии команд из Медиалиги в Фонбет Кубке России.

Фото: freepik.com by pikisuperstar, PDM

Спортсмен отметил, что не видит смысла в этом мероприятии, поскольку изначально идея заключалась в том, чтобы блогеры и авторы YouTube-каналов просто сыграли в футбол ради удовольствия и привлечения внимания зрителей.

Однако теперь медийные команды получили возможность участвовать в Кубке России, что кажется ему очень странным.

"Сейчас это зашло в другую ипостась: медийным командам дают участвовать в Кубке России, что для меня несусветная дичь", — сказал Лунёв на YouTube-канале Сергея Тыртышного.

Уточнения

Кубок России по футболу 2024/2025 — соревнование для российских футбольных клубов, проводимое Российским футбольным союзом. Футбольный турнир проводится по системе с выбыванием, начиная с 1/256 финала («путь регионов»). Победитель получит право сыграть с чемпионом России 2024/25 в матче за Суперкубок России, а также в случае допуска российских команд в еврокубки получит право сыграть в Лиге Европы 2025/26.

Меди́йная футбо́льная ли́га (сокр. — МФЛ, разг. — Медиали́га) — российский футбольный турнир для медийных команд.

Андре́й Евге́ньевич Лунёв (род. 13 ноября 1991, Москва) — российский футболист, вратарь московского «Динамо». Заслуженный мастер спорта России.