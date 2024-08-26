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Создайте домашний спортзал: какое оборудование вам точно понадобится

Домашний спортзал: что понадобится
1:12
Спорт

Хотите заниматься спортом, не выходя из дома? Создание домашнего спортзала — это отличный способ поддерживать физическую форму, экономя время и деньги на абонементы в фитнес-клуб.

Домашний спортзал: что понадобится
Фото: goodfreephotos.com by Yinan Chen, PDM

Мы расскажем о самом необходимом оборудовании для вашего домашнего тренажерного зала.

1. Гантели. Универсальный инструмент для тренировки различных групп мышц. Начните с небольших весов и постепенно увеличивайте нагрузку. Гантели помогут вам развить силу и выносливость.

2. Эспандеры. Легкие и компактные, эспандеры идеально подходят для домашних тренировок. Они позволяют выполнять множество упражнений на разные группы мышц и отлично подходят для разминки.

3. Скакалка. Простой, но эффективный инструмент для кардионагрузки. Скакалка помогает улучшить координацию, выносливость и сжигает калории.

4. Коврик для йоги. Незаменимая вещь для занятий на полу — будь то растяжка, йога или силовые тренировки. Коврик обеспечит комфорт и защиту от травм.

Уточнения

Ганте́ли (от нем. Hantel) — спортивный инвентарь для выполнения физических упражнений с отягощениями, направленный на развитие мышц, укрепление суставов и общей работоспособности организма.

Йо́га — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния. В более узком смысле, йога — одна из шести ортодоксальных школ (даршан) философии индуизма.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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