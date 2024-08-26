Футболист "Ренна" получил условный срок за ДТП со смертельным исходом

Футболист Ламбурд получил условный срок за ДТП на самокате

0:49 Your browser does not support the audio element. Спорт

Игрок французского футбольного клуба "Ренн" Матис Ламбурд, сбивший на электросамокате девушку насмерть, приговорен условно к двум годам заключения.

Фото: flickr.com by Харшлайт, CC BY 2.0

ДТП случилось в середине июня 2024 года в пешеходной части улицы в центре города Ренна. 51-летняя женщина несколько дней лежала в больнице, однако медики не смогли ее спасти, сообщает РБК Спорт.

Электросамокат вел 18-летний футболист, причем на транспортном средстве находилось двое человек. В суде футболист заявил, что это был первый опыт пользования самокатом и он не знал, что нельзя кататься вдвоем.

Стало также известно, что на момент ДТП Ламбурд был абсолютно трезв.

Уточнения

Мати́с Ламбу́рд Фронтье́ (фр. Mathis Lambourde Frontier; родился 9 января 2006 года) — французский футболист, нападающий клуба «Ренн».

«Ренн» (фр Stade Rennais Football Club, французское произношение: ​[stad ʁɛnɛ]) — французский футбольный клуб из одноимённого города. Основан в 1901 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Роазон Парк», вмещающем более 29 тысяч зрителей. Выступает в Лиге 1, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Франции.

Рен или Ренн (фр. Rennes, МФА: ; брет. Roazhon) — город и коммуна во Франции, префектура департамента Иль и Вилен и административный центр региона Бретань. Город расположен на западе Франции, в 308 км от Парижа, в месте слияния рек Иль и Вилен. По состоянию на 2018 год в Ренне проживало 217 728 жителей.