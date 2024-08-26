Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Путин: реальная зарплата в России увеличилась на 10,1% с начала года
Японские авто заняли первые места в рейтинге надёжных машин
Диетолог: чаем из пакетиков лучше не увлекаться — только в походе
От чего появляется раздражение после бриться?
Как быстро избавиться от отёков без косметики: простые лайфхаки  
В Железноводске появится плавучий кинотеатр
Экспорт российского угля в Китай сократился в 1,7 раза
Самолечение коронавируса опасно для окружающих — врач
Как сделать своего питомца счастливым: прогулки, команды и угощения

Футболист "Ренна" получил условный срок за ДТП со смертельным исходом

Футболист Ламбурд получил условный срок за ДТП на самокате
0:49
Спорт

Игрок французского футбольного клуба "Ренн" Матис Ламбурд, сбивший на электросамокате девушку насмерть, приговорен условно к двум годам заключения.

Футболист Ламбурд получил условный срок за ДТП на самокате
Фото: flickr.com by Харшлайт, CC BY 2.0

ДТП случилось в середине июня 2024 года в пешеходной части улицы в центре города Ренна. 51-летняя женщина несколько дней лежала в больнице, однако медики не смогли ее спасти, сообщает РБК Спорт.

Электросамокат вел 18-летний футболист, причем на транспортном средстве находилось двое человек. В суде футболист заявил, что это был первый опыт пользования самокатом и он не знал, что нельзя кататься вдвоем.

Стало также известно, что на момент ДТП Ламбурд был абсолютно трезв.

Уточнения

Мати́с Ламбу́рд Фронтье́ (фр. Mathis Lambourde Frontier; родился 9 января 2006 года) — французский футболист, нападающий клуба «Ренн».

«Ренн» (фр Stade Rennais Football Club, французское произношение: ​[stad ʁɛnɛ]) — французский футбольный клуб из одноимённого города. Основан в 1901 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Роазон Парк», вмещающем более 29 тысяч зрителей. Выступает в Лиге 1, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Франции.

Рен или Ренн (фр. Rennes, МФА: ; брет. Roazhon) — город и коммуна во Франции, префектура департамента Иль и Вилен и административный центр региона Бретань. Город расположен на западе Франции, в 308 км от Парижа, в месте слияния рек Иль и Вилен. По состоянию на 2018 год в Ренне проживало 217 728 жителей.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Популярное
Салат "Тройка" из баклажанов: шикарная заготовка на зиму из трёх видов овощей

Осень — время, когда природа дарит нам изобилие овощей и фруктов, среди которых особое место занимают баклажаны.

Салат "Тройка" из баклажанов на зиму: хорош в качестве салата или гарнира в холода
Лучшее упражнение для рук в зале
О нём не рассказывают тренеры: самое эффективное упражнение для рук
Шарлотка со сливами: самый любимый сладкий пирог с непривычным наполнением
Туристка осталась недовольна поездкой в Абхазию из-за унизительного отношения и плохого сервиса
ВСУ задумались об ударе по Крыму после Курского приграничья Дмитрий Плотников Демилитаризация ВСУ проводится, но Киев не оставляет попыток вооружаться Андрей Николаев Путин даст асимметричный ответ на вторжение в Курскую область Любовь Степушова
Три самых преданных породы собак на свете
Ударный дрон "Ночная ведьма". Новый российский игрок на поле специальной операции
Смородина не радует: в чём кроется причина скручивания её листьев?
Смородина не радует: в чём кроется причина скручивания её листьев?
Последние материалы
ВСУ задумались об ударе по Крыму после Курского приграничья
Как быстро избавиться от отёков без косметики: простые лайфхаки  
В Железноводске появится плавучий кинотеатр
Экспорт российского угля в Китай сократился в 1,7 раза
Самолечение коронавируса опасно для окружающих — врач
Как сделать своего питомца счастливым: прогулки, команды и угощения
Эксперты об особенностях замены масла в дизельных двигателях
В Саудовской Аравии откроется крупнейший метрополитен в мире
Учёные из MIT объяснили сложность юридических текстов
Оппозиция обвиняет молдавские власти в блокировке газа из России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.