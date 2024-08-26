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Рейтинг лучших футболистов XXI века составил PopFoot

Лучшим футболистом XXI века стал Эрлинг Холанд
0:59
Спорт

Игрок английского "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд занял первое место в рейтинге лучших футболистов XXI века по версии PopFoot.

Оценивали спортсменов по среднему количеству забитых голов за матч. 24-летний форвард забил 257 голов в 315 матчах, средний показатель составил 0,82 мяча за игру. Холанд даже опередил аргентинца Лионеля Месси (0,78), португальца Криштиану Роналду (0,73) и французского игрока "Реала" Килиана Мбаппе (0,72).

Если вспомнить, то в 24-летнем возрасте средние показатели забитых голов за матч у Лионеля Месси составляли 0,60, у Роналду — 0,36, пишет РБК Спорт.

Уточнения

Э́рлинг Брёут Хо́ланн (норв. Erling Braut Haaland, при рождении написание фамилии — Håland, норвежское произношение: [ˈhòːlɑn]; 21 июля 2000, Лидс, Англия) — норвежский футболист, нападающий английского клуба «Манчестер Сити» и национальной сборной Норвегии. Рекордсмен английской Премьер-лиги по голам за сезон (36).

Лионе́ль Андре́с Ме́сси Куччитти́ни (исп. Lionel Andrés Messi Cuccittini, испанское произношение: [ljoˈnel anˈdɾez ˈmesi] ; родился 24 июня 1987, Росарио, Аргентина) — аргентинский футболист, нападающий и капитан клуба MLS «Интер Майами», капитан сборной Аргентины. Чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Америки, победитель Финалиссимы, олимпийский чемпион. Считается одним из лучших футболистов всех времён. Лучший бомбардир в истории чемпионата Испании, «Барселоны» и сборной Аргентины. Восьмикратный обладатель «Золотого мяча», шестикратный — «Золотой бутсы». Воспитанник академии «Барселоны», вместе с этим клубом выиграл десять титулов чемпиона Испании, четыре Лиги чемпионов УЕФА, семь Кубков Испании, восемь Суперкубков Испании, три Суперкубка УЕФА и три чемпионата мира среди клубов. Двукратный чемпион Франции и обладатель Суперкубка Франции в составе «Пари Сен-Жермен».

Килиа́н Мбаппе́ Лотте́н (фр. Kylian Mbappé Lottin; французское произношение: ​[kiljan (ɛ)mbape lɔtɛ̃]; род. 20 декабря 1998[…], Париж) — французский футболист, нападающий клуба «Реал Мадрид» и капитан сборной Франции. Признаётся одним из лучших игроков мира. Чемпион мира и лучший молодой игрок чемпионата мира 2018. На чемпионате мира 2022 года стал лучшим бомбардиром (8 голов).

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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