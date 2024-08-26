Медведев больше не входит в топ-5 самых дорогих теннисистов

Медведев вышел из списка пяти самых высокооплачиваемых теннисистов

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Спортсмен из России Даниил Медведев расположился на седьмой строчке в рейтинге самых высокооплачиваемых теннисистов мира 2023 года. Список составили аналитики Forbes.

Фото: wikimedia.org by Dacoucou, CC BY 4.0

За 2023 год он заработал $20,3 млн, $13 млн из которых получил от спонсорских контрактов. Ранее Медведев входил в топ-5 и был на 4 месте рейтинга.

Даниил — единственный россиянин в топ-10.

Лидером оказался Карлос Алькарас ($42,3 млн), он стоит даже выше серба Новака Джоковича, который заработал 37,2 миллиона долларов, пишет РБК Спорт.

Уточнения

Те́ннис (англ. tennis) или большо́й теннис — вид спорта, в котором соперничают либо два игрока («одиночная игра»), либо две команды, состоящие из двух игроков («парная игра»). Задачей соперников — тенниси́ста или тенниси́стки — является при помощи ракеток отправлять мяч на сторону соперника так, чтобы тот не смог его отразить, не более чем после первого падения мяча на игровом поле на половине соперника. У современного тенниса в английском языке есть официальное название ла́ун-теннис (англ. lawn [lɔːn] «лужайка») для отличия от реал-тенниса (или жё-де-пом во французском варианте названия) — более старой разновидности, в которую играют в закрытых помещениях и на совершенно другом типе корта. Теннис является олимпийским видом спорта.

Дании́л Серге́евич Медве́дев (род. 11 февраля 1996, Москва) — российский теннисист, бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде. Победитель одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021), финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023, Открытый чемпионат Австралии 2021, 2022 и 2024), победитель Итогового турнира ATP 2020 года, финалист Итогового турнира ATP 2021 года, победитель 20 турниров ATP в одиночном разряде, обладатель Кубка Дэвиса и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России. Один из трёх российских теннисистов в истории, побеждавших на турнире Большого шлема в мужском одиночном разряде.

Ка́рлос Алькара́с Гарфия (исп. Carlos Alcaraz Garfia; род. 5 мая 2003, Эль-Пальмар, Испания) — испанский профессиональный теннисист. Бывшая первая ракетка мира и самый молодой лидер мирового рейтинга в истории среди мужчин; серебряный призёр Олимпийских игр 2024 года в одиночном разряде; победитель четырёх турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США-2022, Уимблдон-2023, 2024, Открытый чемпионат Франции-2024); победитель 15 турниров ATP в одиночном разряде.