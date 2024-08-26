Новый 12-летний игрок "Реала" рассказал о своей цели

Новый юный футболист "Реала" Майоров рассказал, что хочет играть в основе

12-летний футболист из Белоруссии Алексей Майоров, которого подписал мадридский "Реал", уже собрался пробиться в основной состав клуба.

Фото: flickr.com by uggboy, CC BY 2.0

"Я пришел к промежуточной цели. Не было такого: "вау, такого я не ожидал". Нет, я работал. И когда мне позвонили из "Реала" — я знал, что уйду туда. Дальше много целей, но сначала нужно войти в основу, — цитирует Майорова "Чемпионат".

Алексей будет играть за команду академии мадридского клуба "Инфантиле B" (игроки до 13 лет). Майоров тренировался, в том числе, и в академии московского "Спартака". Однако год назад семья Алексея переехала в Испанию, где он играл за "Эспаньол" и "Серданьоле". Там мальчик забил 59 голов в 22 матчах.

Уточнения

«Реа́л Мадри́д» (исп Real Madrid Club de Fútbol, испанское произношение: [reˈal maˈðɾið ˈkluβ ðe ˈfuðβol] ) — испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрид. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» — один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 71 национальный трофей: 36 титулов чемпиона страны (рекорд), а также 20 Кубков Короля, 13 Суперкубков Испании, 1 Кубок испанской лиги и 1 Кубок Эвы Дуарте. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов (15 раз, единственная команда, выигрывавшая этот турнир — тогда ещё Кубок Европейских чемпионов — пять раз подряд, и единственная команда, выигрывавшая Лигу чемпионов в современном формате трижды подряд).