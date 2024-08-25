О нём не рассказывают тренеры: самое эффективное упражнение для рук

Лучшее упражнение для рук в зале

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Ищете эффективное упражнение для рук? Именно это поможет вам достичь потрясающих результатов без лишних усилий!

Фото: en.wikipedia by Everkinetic, CC BY-SA 3.0

Одним из лучших упражнений для рук является отжимание на брусьях. Это упражнение задействует все основные группы мышц верхней части тела.

Установите брусья на ширине плеч и возьмитесь за них руками. Опуститесь вниз, сгибая локти до угла 90 градусов, затем вернитесь в исходное положение.

Это упражнение развивает силу и выносливость мышц рук, груди и плеч. Оно также помогает укрепить мышцы кора.

Чтобы увеличить нагрузку, можно использовать дополнительные веса или изменять угол наклона тела.

Для достижения результатов выполняйте отжимания 2-3 раза в неделю, постепенно увеличивая количество повторений.

Уточнения

Брусья: В спортивной гимнастике — снаряд, представляющий собой две жерди овального сечения, шарнирно укреплённые на стойках.