Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Саудовская Аравия вводит новые законы для стимулирования внутренних инвестиций
Соте из овощей с баклажанами: одна из самых популярных овощных закусок конца лета
Учёные обнаружили опасные последствия интервального голодания
Создайте красивый интерьер за копейки
Эксперты рекомендуют отказаться от утреннего душа перед ранним рейсом
В России увеличился спрос на принтеры и МФУ после ухода западных брендов
Наука и философия сходятся во взглядах на природу души
В Псковской области начнут капитальный ремонт дороги
Раскрыты причины, по которым туристы отказываются от поездок в Приморье этим летом

О нём не рассказывают тренеры: самое эффективное упражнение для рук

Лучшее упражнение для рук в зале
0:54
Спорт

Ищете эффективное упражнение для рук? Именно это поможет вам достичь потрясающих результатов без лишних усилий!

Лучшее упражнение для рук в зале
Фото: en.wikipedia by Everkinetic, CC BY-SA 3.0

Одним из лучших упражнений для рук является отжимание на брусьях. Это упражнение задействует все основные группы мышц верхней части тела.

Установите брусья на ширине плеч и возьмитесь за них руками. Опуститесь вниз, сгибая локти до угла 90 градусов, затем вернитесь в исходное положение.

Это упражнение развивает силу и выносливость мышц рук, груди и плеч. Оно также помогает укрепить мышцы кора.

Чтобы увеличить нагрузку, можно использовать дополнительные веса или изменять угол наклона тела.

Для достижения результатов выполняйте отжимания 2-3 раза в неделю, постепенно увеличивая количество повторений.

Уточнения

Брусья: В спортивной гимнастике — снаряд, представляющий собой две жерди овального сечения, шарнирно укреплённые на стойках.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Салат "Тройка" из баклажанов: шикарная заготовка на зиму из трёх видов овощей

Осень — время, когда природа дарит нам изобилие овощей и фруктов, среди которых особое место занимают баклажаны.

Салат "Тройка" из баклажанов на зиму: хорош в качестве салата или гарнира в холода
Шарлотка со сливами: готовится не сложнее, чем традиционная с яблоками
Шарлотка со сливами: самый любимый сладкий пирог с непривычным наполнением
Слоёное тесто: приготовьте идеальное тесто самостоятельно
Как черные дыры могут раскрыть секреты развитых цивилизаций
Ударный БПЛА "Ночная ведьма" будет убийцей украинской "Бабы-яги" Дмитрий Плотников Учреждение ФСИН во второй раз было захвачено радикалами-исламистами. Причины Любовь Степушова Разведчик Рипер: США и Китай узнали "адские" планы Киева на 24 августа Олег Володин
Как добиться идеального вкуса тыквы: рекомендации от садоводов
Ретинол, мыло и секреты молодости: как сохранить свежесть кожи
Названы автомобили с самыми надежными вариаторами
Названы автомобили с самыми надежными вариаторами
Последние материалы
Эксперты рекомендуют отказаться от утреннего душа перед ранним рейсом
В России увеличился спрос на принтеры и МФУ после ухода западных брендов
Наука и философия сходятся во взглядах на природу души
В Псковской области начнут капитальный ремонт дороги
Раскрыты причины, по которым туристы отказываются от поездок в Приморье этим летом
Увядают огурцы в августе? Узнайте, как грамотно их поливать в этот период
Как выбрать линолеум для квартиры
Накачать ноги поможет упражнение "румынская тяга"
Что такое стиль бохо в одежде: основные черты и особенности
Глэмпинг с запахом канализации: россиянка описала неприятные сюрпризы от отдыха
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.